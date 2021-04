Organismos autónomos no hacen "nada de nada": AMLO

Al reiterar que enviará una reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos, como el Inai, el IFT y la Cofece, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la mayoría de estos organismos no hacen "nada de nada" en beneficio de la población y acusó que sus integrantes "ganan muchísimo".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que lo único que hacen estos organismos es defender intereses creados y no al pueblo.

"Lo vamos revisar es una reforma administrativa que vamos a llevar cabo para ajustar el gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hacen nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada", dijo el presidente.

"Solo se trata de defender intereses creados y ganan muchísimo. Fueron los que se ampararon para ganar más de lo que gana el Presidente", aseveró.