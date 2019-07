Organización afín a Gordillo afilia a más de 3 mil simpatizantes

La organización Redes Sociales Progresistas (RSP) logró afiliar este sábado a 3 mil 400 simpatizantes en el estado de Oaxaca.

El vocal del Instituto Nacional Electoral (INE), Édgar Arias, avaló el registro de los nuevos afiliados a la agrupación cercana a la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.

El presidente de la asamblea, Javier Ávila Pérez, afirmó que RSP es la alternativa política que necesita el país, que ofrece vías democráticas, y aseguró que representa los nuevos equilibrios políticos de México.

Redes Sociales Progresistas, se comprometió a trabajar para que Oaxaca sea un estado donde se garantice el desarrollo y se luche contra la desigualdad social.

En tanto, el comisionado nacional de RSP, Juan Iván Peña Neder, rechazó la persecución, la intolerancia y la violencia, por un grupo de choque impulsados por el ex gobernador José Murat que no respeta incluso la apertura de su hijo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, "que abre paso a los nuevos proyectos políticos en el estado".

Afirmó, que RSP quiere aportar a la entidad esperanza, reconstrucción y confort.

"No toleraremos grupos por arriba del Estado de Derecho, límite la decisión democrática de miles de oaxaqueños".