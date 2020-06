Organización de arqueólogos pide a AMLO revertir recorte

La prestigiosa Society for American Archaeology (SSA), una organización internacional dedicada a la investigación, interpretación y protección del patrimonio arqueológico de las Américas con más de 7 mil miembros en muchos países, dirigió hoy viernes una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarse en contra del recorte presupuestal al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Frente a las recientes noticias de público conocimiento sobre la situación presupuestaria del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, queremos expresar nuestra preocupación al respecto", se lee en la carta difundida hoy por el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor.

En la carta, firmada por Joe E. Watkins, presidente de la SSA, advierten: "Somos conscientes de la grave situación sanitaria mundial y de las medidas de urgencia que han debido implementarse en respuesta a la pandemia que vivimos, no obstante, enfatizamos la importancia del apoyo al estudio, protección, y restauración del patrimonio cultural y la difusión del conocimiento así obtenido".

Finalmente, la misiva señala que como arqueólogos y como ciudadanos de diversos países "extendemos nuestra solidaridad con los colegas de México".

Hace unos días investigadores del INAH enviaron una carta a López Obrador, para pedirle que reconsidere el recorte del 75% debido a que el Instituto corre el riesgo de quedar paralizado.

En una segunda carta también dirigida al Presidente, los investigadores indicaron que el INAH ha enfrentado recortes "desde hace décadas", pero que esto se agudizó con "la política del gobierno que usted encabeza, al desplegar una estrategia de fuerte restricción financiera para todas las instancias de la Administración Pública Federal".

El 26 de mayo Diego Prieto respondió con una carta en la que explicó que el INAH tenía para 2020 un presupuesto autorizado de 3 mil 918 millones de pesos, de los cuales, de enero a abril se ejercieron mil 547 millones, por lo que quedaron disponibles 2 mil 363.

Sin embargo, por el recorte del 75% ordenado en el decreto presidencial del 23 de abril, a los 2 mil 363 se le tuvieron que recortar 739 millones, por lo que, para el periodo de mayo a diciembre, el INAH solamente tiene disponibles mil 623 millones.

El pasado miércoles la Secretaría de Cultura publicó un comunicado en su página oficial en el que asegura que "las actividades sustantivas de todo el sector no se verán afectadas con los reajustes presupuestarios".