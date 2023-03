Organización denuncia fuga de menores de DIF Capullos de Nuevo León

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) exigió alto a los abusos en el DIF Capullos, luego que tres menores escaparon de dicho centro porque recibían maltrato físico y una vez que fueron localizados los regresaron a dichas instalaciones donde no se sienten seguros.

La asociación civil expresó su preocupación por la seguridad de tres niños que el jueves escaparon de la institución de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad por violencia familiar, dependiente del gobierno de Nuevo León y refirió que, según testimonios recabados por medios locales, los menores presentaban marcas y heridas que presuntamente les fueron ocasionadas por funcionarios del citado albergue.

"Además, al menos uno de estos niños ya había escapado del albergue la semana anterior por la misma razón. No obstante, los tres niños ya fueron llevados de vuelta a las instalaciones de la institución donde no se sienten seguros", puntualizó Cadhac.

Asimismo, expuso que "la fuga de estos niños para alejarse del constante castigo físico en el albergue se suma a varios reportes sobre la violencia que se ejerce en contra de niñas y niños institucionalizados en el DIF Capullos".

La asociación civil asentó que "algunos de estos lamentables ejemplos son los dos niños que escaparon de la misma institución el pasado 22 de febrero, o el caso de Ángel Moreno, quien, junto a otros dos adolescentes, denunció malos tratos en este lugar en noviembre de 2021 y posteriormente murió en circunstancias irregulares bajo el resguardo del DIF Estatal", en el albergue del DIF Fabriles.

"Las autoridades del DIF Capullos tienen la obligación legal de garantizar la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en sus instalaciones. Además de tener un plan de restitución de derechos individuales que dé prioridad al derecho a vivir en familia", señaló Cadhac.

Sin embargo, lamentó que "las constantes acusaciones de maltrato físico indican que la violencia que se ejerce contra estos niños no ha sido escuchada por las autoridades".

En vista de lo anterior, exigió a las autoridades del DIF Estatal que protejan a los niños, niñas y adolescentes en sus instalaciones asegurando que los presuntos responsables sean separados de sus cargos para que se investigue su participación en los hechos.

También demandó que los niños que escaparon no sufran represalias y que no sean trasladados a otras instituciones.

Finalmente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que realice una investigación sobre los presuntos actos de maltrato físico que sufren niñas, niños y adolescentes en este albergue.