Organizaciones campesinas llegan al Zócalo; preparan nuevo mitin

Las organizaciones campesinas agrupadas en el Movimiento El Campo es de Todos llegaron al Zócalo de la Ciudad de México, donde se preparan para organizar un mitin.

Desde este jueves por la mañana agrupaciones como la Central Cardenista Independiente, la Coordinadora Nacional Plan Ayala y el Congreso Agrario Permanente marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Antes de su llegada a la Plaza de la Constitución los manifestantes realizaron un mitin en el Monumento a la Revolución, donde sus líderes se pronunciaron en contra de la Ley Garrote de Tabasco y también pidieron una reunión con el Presidente de la República para exponerle los problemas que enfrentan los trabajadores del campo.

Max Correa, secretario general de la Central Cardenista Independiente (CCI), aseguró que las organizaciones no piden apoyos, sino una reunión con el presidente López Obrador para mostrarle un diagnóstico de las condiciones que enfrenta el campo, a efecto de juntos trazar una ruta para transformar al agro mexicano.

"Somos organizaciones propositivas, organizadas, queremos que nos restituyan derechos que nos quitaron los gobiernos del neoliberalismo, no venimos por apoyos sino por derechos, por esto hacemos esta petición respetuosa al presidente de la República para que nos sentemos a dialogar y llevar a cabo la cuarta transformación en el campo", apuntó.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y también senador por Morena, llamó a la unidad a todas las organizaciones agrarias a fin de unificar la lucha para mejorar las condiciones del sector, además pidió modificar el artículo 27 constitucional, que habla sobre la propiedad de la tierra.

"Requerimos una nueva generación de reformas que garanticen derechos del campo y de campesinos, planteamos quitar la gran reforma neoliberal salinista al 27 constitucional que quiso acabar con el ejido y la comunidad a través de privatización y despojo; queremos modificar el artículo 27 para que los ejidos sean sujetos de desarrollo" enfatizó.

José Luis González, dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), pidió al presidente López Obrador no criminalizar la protesta social y dar marcha atrás a la llamada Ley Garrote, con la cual sanciona con penas de hasta 20 años de cárcel esta misma forma de protesta.

"Señor presidente no criminalice la protesta social, tenga memoria histórica de cuando usted también protestaba. Es lamentable que no se resuelvan los problemas del país y que se opte por la descalificaciones de aquellos que no comparten su opinión" apuntó.

Organizaciones de Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Michoacán son algunas de las que participaron en este movimiento, y ahora se disponen a realizar un nuevo mitin en la plancha del Zócalo capitalino.

Esta movilización es en apoyo al Frente Auténtico del Campo, que desde el 22 de julio mantienen un plantón frente a Palacio Nacional en demanda una reunión con Andrés Manuel López Obrador.