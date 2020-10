Organizaciones presentan el movimiento "Sí por México", lo que AMLO llamó "FRENA 2"

Organizaciones presentaron este día el movimiento "Sí por México", "que busca romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político para colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas".

El 8 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que "Sí por México" era el Frente Nacional AntiAMLO (AMLO) II, y dijo que sería encabezado por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

"Sí por México", que concluirá con su presentación durante la noche de este martes 20 de octubre, dice que son "una gran comunidad de personas y organizaciones que creemos que otro México SÍ es posible y estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas".

"Se trata de un gran movimiento ciudadano, un abanico multicolor, donde hay ciudadanos, personas de todos los orígenes, pensamientos, creencias y con una causa fundamental que es la defensa de la democracia y de México", expresó en el acto de presentación la periodista Beatriz Pagés, una de las portavoces de Sí por México.

Aunque se deslindan de ideologías, este nuevo frente está formado por 400 organizaciones, muchas de ellas empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o religiosas y conservadoras, como la Coalición por la Familia y la Vida, la Red de Líderes Católicos y la Magna Coalición de Líderes Provida.

Los portavoces de este frente, presentado en un lujoso hotel de la capital mexicana, aseguraron que no tienen financiación externa más allá de las organizaciones que la conforman.

"¿Quién está detrás de financiar esto? Yo misma pagué mi viaje para estar hoy aquí", explicó la portavoz Dessire Ángel, de la organización Alternativas por México, quien detalló que "cada quien ha puesto lo que ha podido".

Si bien aseguraron no tener líderes, en un vídeo de apoyo a Sí por México aparecieron personajes destacados como el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex; Claudio González, un activista enfrentado a López Obrador; y Gabriel Quadri, excandidato presidencial.

"Sí por México" señala que propondrá una agenda progresista "para ganar un futuro de justicia y prosperidad para todas y todos".

"Exigiremos a los partidos que abran espacios amplios en la contienda del 2021 a ciudadanas y ciudadanos independientes no partidistas y se comprometan con la democratización, transparencia y verdadera representación".

Hace 12 días, López Obrador dijo que "Sí por México" no se trata del "Bloque Opositor Amplio", que salió a relucir en junio pasado como el BOA, cuyo objetivo es revocar su mandato en 2022 y en 2021 arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados.

"No es la BOA. Se llama ´Sí México´. Algo así. Dicen que aquí es el no, no , no. Y entonces ellos están por el sí, sí, sí. Pero a diferencia del FRENA que nada más confronta, ellos son propositivos. Eso es lo que dice el documento. No sé si lo hicieron oficial. Me lo mandaron ayer. Parece que ya está en las redes. Y creo que están convocando para una manifestación", dijo el mandatario.