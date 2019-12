"Órganos autónomos tenían más de lo que necesitaban", justifica Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero indicó que había "manga ancha en los recursos" de algunos órganos autónomos, por lo que justificó los recortes a éstos, como lo fue al Institito Nacional Electoral (INE).

"Yo opino que muchos órganos constitucionales autónomos sí tenían un poco más de lo que realmente necesitaban", expresó a medios de comunicación en la sede de Bucareli.

La encargada de la política interior del país sostuvo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no quiere endeudar más al país "y yo siento que en algunos órganos constitucionales autónomos sí había un poquito de manga ancha en los recursos, sobrados, no ajustados, no en austeridad".

"Ellos sabrán si esto es exacto o no", recalcó tras las declaraciones de los consejeros electorales del INE sobre las afectaciones que sufriría el instituto en su funcionamiento.

"El hecho de que estén molestos porque les recortaron el presupuesto, pues a todos les han recortado presupuesto y todos nos tenemos que ajustar", indicó Sánchez Cordero.

Sobre una posible reforma electoral, refirió que así como lo señaló cuando estuvo en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, ésta sería únicamente consensuada y con todos los interesados involucrados.

"Ninguna reforma electoral se va a hacer sin un consenso total y absolutamente consensuado, eso lo dije y lo repito en este momento", enfatizó.

Recalcó que ese es el deseo también del Ejecutivo Federal y negó que hubiera imposiciones de parte del Presidente, de quien dijo que es una persona absolutamente demócrata.

"Eso es lo que no se ha querido entender, todo se revisa bajo una lupa de una estructura y organización política distinta a la autoritaria de gobierno y partido único, no, no, no esto ya cambió", añadió.