Osa se lleva carne asada de familia en Nuevo León (VIDEO)

Atraída por los olores a comida, una osa que era seguida por un osezno llegó sin invitación a una carne asada, y sorprendió a una familia que convivía en un paraje turístico de la sierra de Santiago, al sur de esta ciudad.

Pese al calor de las brasas, el animal robó parte del alimento que se asaba sobre una parrilla de acero, al tiempo que los sorprendidos paseantes, entre risas y comentarios de resignación, tuvieron que retirarse a unos metros de distancia, para evitar un posible ataque del cuadrúpedo que robaba su comida, mientras decían que ya no tenían hambre y que era mejor permitir que se llevara un pedazo de carne.

En el video que la familia subió a las redes sociales, se observa que la osa escapa con un pedazo de carne asada, que luego comparte con su cría; posteriormente se pone a buscar más comida en un bote colocado cerca del área del asador, para el depósito de desechos.

En los últimos años son frecuentes los avistamientos de osos en áreas serranas que son frecuentadas por familias que acuden de paseo y deportistas que practican el senderismo; también resulta casi normal que bajen a las áreas residenciales aledañas a la Sierra Madre Oriental, en los municipios de San Pedro Garza García, Santiago y el sur de Monterrey.

Las autoridades recomiendan no interactuar con los animales y no darles alimento. El mes pasado un plantígrado Ursus americanus que se volvió "amistoso" con los paseantes del Parque Ecológico Chipinque y residentes de las colonias aledañas, tuvo que ser trasladado a la sierra El Nido del estado de Chihuahua, pero antes fue castrado para evitar que compitiera con otros machos y se mezclara con hembras de la subespecie Ursus americanus eremicus.