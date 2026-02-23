Oseguera, tras ataque a Omar García Harfuch

Ciudad de México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de "El Mencho", fue el cártel responsable de ataques armados contra civiles y funcionarios que movilizaron al Gabinete de Seguridad en conjunto, debido a nivel de peligrosidad.

El 1 de mayo de 2015, durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, el Cártel Jalisco Nueva Generación orquestó un ataque contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, para evitar la captura de "El Mencho", incidente que dejó alrededor de siete miembros del Ejército muertos.

El 26 de junio de 2020, año de la pandemia de Covid-19, el hoy secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec.

El ataque, atribuido al CJNG por el entonces secretario de Seguridad capitalina, ocurrió cerca de las 18:30 horas, cuando alrededor de 28 sicarios provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y un colombiano ejecutaron el plan. La emboscada dejó un saldo de tres muertos.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", reportó el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre de 2022.