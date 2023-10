"Otis", el peor impacto que hemos sufrido por un huracán, admiten

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Empresarios del sector turístico en Acapulco han reportado un daño incuantificable en sus patrimonios, de acuerdo con Jorge Laurel González, expresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA).

"El impacto fue muy grave porque no esperábamos esto, era una tormenta tropical que se convirtió rápidamente en huracán categoría 5 y que además llegó 6 horas antes de lo esperado, los daños son incuantificables porque no hay comunicación", dijo el empresario.Además, detalló que aún no se pueden obtener los daños y las afectaciones de los diferentes hoteles, los cuales son graves, porque no hay comunicación celular ni fija."En Acapulco hay 20 mil habitaciones de hotel, vemos con gran preocupación lo que está sucediendo, no podemos todavía hacer un cálculo de los daños, pero sí te puedo decir que este impacto es más grande que el del huracán 'Paulina' o el del huracán 'Manuel', no nos avisó y ahora vemos en las calles todas las desgracias", lamentó el ejecutivo.En redes sociales circulan imágenes y videos de los estragos que hizo el huracán "Otis" que golpeó las costas de Guerrero a las cero horas de este miércoles.Los datos del propio gobierno federal estiman que en el caso del ciclón "Manuel" en 2013 el daño económico ascendió solamente para Guerrero a 23 mil 441 millones de pesos.