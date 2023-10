"Otis" pega en Acapulco; AMLO realiza gira

Se reportan cierres carreteros, no hay servicios de luz y telefonía, además de que los vuelos están suspendidos

El Universal.- El poderoso huracán "Otis", categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, tocó tierra este miércoles en las cercanías de Acapulco, en el Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Guerrero, supervisando los trabajos de ayuda a la población afectada por el huracán "Otis" que golpeó la noche de este martes la Costa Grande de esa entidad.

El fenómeno, con vientos sostenidos de 270 km/h y considerado potencialmente catastrófico, alcanzó la costa hacia las 00h25 local (06h25 GMT) y se desplazaba a una velocidad de 17 km/h, detalló el reporte del NHC.

Según el pronóstico del NHC, el ciclón "perderá rápidamente fuerza" al desplazarse por el estado de Guerrero (sur), caracterizado por una geografía montañosa y podría disiparse la noche de este mismo miércoles.

Daños en hotel "Princess"

Luego de que el huracán "Otis" tocó tierra en categoría 5 en Guerrero, se reportaron daños en el interior del hotel "Princess", ubicado en la zona diamante del puerto.

La estructura del hotel, vidrios y plafones reventaron, debido a la fuerza de los vientos con los que llegó el huracán. Por fuera del hotel se observan palmeras caídas.

"Otis" incomunica a Guerrero

Acapulco aún permanece sin redes de teléfono ni internet, por lo que a esta hora se desconocía la magnitud de los daños provocados por el huracán "Otis".

El martes por la mañana este fenómeno meteorológico era tormenta tropical y se preveía que tocara tierra como huracán categoría 1, sin embargo, a lo largo del día, y en cuestión de horas, rompió todos los pronósticos y para las 21:00 horas ya era huracán categoría 5, el más fuerte de la escala Saffir-Simpson.

Se esperaba que "Otis" tocara tierra entre las 4 y las 6 de la madrugada, pero llegó de lleno en los primeros minutos de este miércoles sobre el puerto de Acapulco, que no estaba preparado para un huracán de esta magnitud.

Los videos que circulan en redes sociales reportan daños fuertes en hoteles, cuyas ventanas y lobbies no aguantaron el impacto de los vientos.

Familias se debieron refugiar en los baños ante la entrada del agua y los vientos.

Una situación similar se vivía en el hospital del IMSS, donde las camas de los pacientes fueron llevadas a los pasillos, por protección.

Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se tenían reportes de daños severos en la carretera de la Costa Grande y que la mayor preocupación es la gente que vive entre Acapulco y Zihuatanejo.

Hasta las 12:00 horas de este miércoles no había reportes de víctimas mortales.

Cierran la Autopista del Sol

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que la autopista Cuernavaca-Acapulco, también conocida como la Autopista del Sol, fue cerrada a la circulación en el kilómetro 360 en ambas direcciones debido a un deslave en la zona.

Capufe advirtió que en dicho tramo hay lluvia provocada por el paso del huracán "Otis".

A los usuarios, les brindó una línea para solicitar información de vías alternas: 074

Se desborda el río Papagayo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes compartió en redes sociales que hay un desbordamiento del río Papagayo en el kilómetro 70+000 en el tramo Chilpancingo-Acapulco.

Pidió a los habitantes evitar el tránsito en esta autopista para evitar una tragedia.

Cancelan vuelos en el aeropuerto

Volaris dio a conocer que tras la llegada del huracán "Otis", que tocó tierra como categoría 5 en Guerrero, sus vuelos están cancelados en el Aeropuerto Internacional de Acapulco.

Por lo anterior pidió a sus clientes estar pendientes de su correo electrónico, así como escribir vía whatsapp (5558988599) si tienen alguna duda sobre su vuelo.

La aerolínea informó que el huracán "Otis" afectó las operaciones desde y hacia el estado de Guerrero.

En tanto, Aeroméxico informó que, debido a las afectaciones provocadas por "Otis", los pasajeros que viajan desde o hacia Acapulco y Zihuatanejo cuentan con una política de protección.

Política de protección:

Para todos los viajes hacia / desde / a través de Acapulco, Guerrero (ACA)

Periodo de viaje: 24 al 26 de octubre de 2023.

Fecha límite de reexpedición de boleto: 31 de octubre de 2023.

Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 31 de octubre de 2023.

Para todos los viajes hacia / desde / a través de Zihuatanejo, Guerrero (ZIH)

Periodo de viaje: 24 al 25 de octubre de 2023.

Fecha límite de reexpedición de boleto: 28 de octubre de 2023.

Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 28 de octubre de 2023.

Informó que no se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa "siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada".

También se condona el cargo por expedición de boleto y se permitirá cambio de ruta sin cargo.

Por la mañana, el aeropuerto de Zihuatanejo informó en redes sociales que, tras el paso del huracán Otis, las actividades se encuentran en operación normal.