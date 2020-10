Otorgan amparo a hermana de Lozoya contra orden de captura

Un tribunal federal amparó a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, contra la orden de capturarla por "lavado" de dinero y asociación delictuosa pero esto no evita que se emita un nuevo mandato de aprehensión.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México determinó que la orden de aprehensión contra la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos carece de fundamentación y motivación en cuanto a la necesidad de cautela.

Sin embargo, los magistrados ordenaron al juez de control reponer el procedimiento para analizar nuevamente la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinar si procede o no emitir una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin.

En su demanda, Gilda Susana alegó que la FGR omitió y ocultó constancias en las que se demostraba que ella no estaba prófuga de la justicia, razón por la que faltó al principio de lealtad.

La FGR acusó a la hermana de Emilio Lozoya porque supuestamente entre junio y noviembre de 2012 recibió tres millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited de la cual es beneficiaria Gilda Susana.

Dicho dinero, se presume que proviene de sobornos entregados por Alonso Ancira, presidente de AHMSA, a Emilio Lozoya.