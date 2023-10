Ovidio Guzmán, el preso 72884-748 en el sistema de EU

Tras ser extraditado desde México,

, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, aparece desde este sábado en el Buró Federal de Prisiones (BOP), que lo tiene bajo el número de registroEn la ficha se detalla que es de tez blanca, género masculino y que tiene 33 años. Además, se menciona que está en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago (MCC Chicago), Illinois.Mientras, medios estadounidenses, como ABC News, indicaron que se espera que Guzmán López haga su comparecencia inicial este lunes ante el tribunal.De acuerdo con The New York Times, el abogado de Guzmán López será Jeffrey Lichtman, quien también representó a su padre.El centro correccional alberga a delincuentes masculinos y femeninos; se indica que tiene un total de 486 reclusos. Además, está en el distrito judicial del norte de Illinois, en el condado de Cook.Mientras, Chuck Grassley, copresidente del Caucus de Control Internacional de Narcóticos, recalcó que EU tiene pendiente la extradición de líderes de Los Zetas, y la aprehensión de Ismael "El Mayo" Zambada, y no vio la extradición como un logro diplomático estadounidense.Los investigadores federales antidrogas en Chicago consideran que los hijos de "El Chapo" Guzmán: Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, "Los Chapitos", están a cargo del Cártel de Sinaloa. Ovidio era considerado el líder de la división de fentanilo de la organización criminal.Más temprano este sábado, el exagente de la DEA, Derek Maltz Sr, difundió la primera imagen de la extradición de Ovidio Guzmán en la que se veía que el destino era precisamente Chicago."Ovidio Guzmán, bienvenido a América y disfruta del reencuentro familiar con tu padre 'El Chapo' en prisión máxima federal", posteó en X, antes conocida como Twitter.El exagente publicó otras imágenes en las que se burlaba del hijo de "El Chapo" y agregó que "demasiados estadounidenses están muriendo a causa del fentanilo".Las acusacionesGuzmán López fue acusado en abril junto con otras dos docenas de personas como parte de la ofensiva contra la red mundial de narcotráfico dirigida por el Cártel de Sinaloa.Aunque lo trasladaron en avión a Chicago, también enfrenta cargos en Nueva York y Washington, DC.De acuerdo con el Chicago Sun-Times, el caso de Chicago alega que "Los Chapitos" vendieron y distribuyeron cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en toda el área de Chicago. Varias acusaciones en Nueva York también señalaron a los hermanos de ser traficantes de fentanilo. Además, los implica en asesinato, secuestro y agresión contra agentes del orden, rivales y miembros de su propio cártel.En el Distrito Norte de Illinois se revelaron cargos de narcóticos, "lavado" de dinero y armas de fuego contra "Los Chapitos", incluido Ovidio.Reaparece Emma Coronel en festejoMientras, Emma Coronel Aispuro, esposa de "El Chapo", reapareció en California festejando el 15 de septiembre a días de haber sido liberada; estuvo junto a varias personas, incluida su abogada Mariel Colón, quien además es cantante de regional mexicano, en un conocido restaurante en Lynwood.En los videos se puede observar a Coronel Aispuro vestida con unos jeans blancos, botas negras y una blusa tipo chaleco, llegando al salón de eventos El Farallon Event Center.Los dueños del lugar, en el que se han presentado agrupaciones como Grupo Firme o Grupo Frontera, personalmente recibieron a la mujer y se tomaron algunas fotografías con ella que se publicaron en las redes del lugar.De acuerdo con algunas versiones, Coronel Aispuro asistió al evento en California también para apoyar en una presentación a su abogada Mariel Colón.En otro video se ve a Coronel Aispuro ya dentro del lugar, ubicada en la zona VIP, mientras es resguardada por elementos de seguridad privada del salón de eventos.La mujer fue liberada de su centro de rehabilitación en California el miércoles, después de ser condenada por ayudar a dirigir el cártel.La mujer, de nacionalidad mexicano-estadounidense, aún deberá pasar los próximos cuatro años en libertad condicional, deberá residir en el distrito judicial que se le asigne y comunicar al gobierno estadounidense cualquier cambio de empleo o de domicilio.