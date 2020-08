Pachuca rechaza iniciativa para prohibir entrada de niños a los toros

Con 11 votos en contra y cinco a favor regidores del Cabildo de Pachuca, Hidalgo, rechazaron la iniciativa propuesta por el asambleísta panista José Luis Zuñiga Herrera, para prohibir el ingreso de los niños a las corridas de toros. Durante la sesión de cabildo se presentó la votación de la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el artículo 108 del reglamento para el funcionamiento de establecimientos mercantiles y espectáculos públicos de Pachuca, que tenía como finalidad que los menores de edad no pudieran ingresar a las corridas de toros o peleas de gallos, al considerarlos altamente violentos.

Sin embargo durante la votación no contó con el respaldo de las fracciones edilicias que votaron cinco votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones, por lo cual se desechó esta iniciativa. Durante la discusión y análisis de la propuesta la regidora Isabel Vite se manifestó en contra de esta, ya que dijo no hay evidencia científica que los menores sean afectados por acudir a este tipo de espectáculos.

Al respecto la Asociación de Tauromaquia fijó su postura a favor al señalar que con ello se preservan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el acceso a la cultura, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Afirmaron que no hay evidencia científica que demuestre que acudir a una corrida de toros o participar en una escuela taurina provoque trastornos de ansiedad o sea generador de violencia en los infantes. Ni de manera empírica o científica, hay pruebas que acrediten que presenciar una corrida genere comportamiento violento. La organización reiteró el diálogo como único camino para debatir sobre este y otros temas en torno a la fiesta brava.