Paciente con Covid-19 se lanza desde tercer piso en hospital de Tula

Un hombre de 52 años de edad perdió la vida luego de que se arrojara desde el tercer piso del hospital regional de Tula, donde se encontraba con un diagnóstico positivo de Covid-19.

Según dio a conocer la Secretaría de Salud a través del hospital regional, se trataba de un paciente que inició con sintomatología de insuficiencia respiratoria el 27 de abril y acudió hasta el primero de mayo a solicitar atención médica.

Al aplicarle la prueba dio positivo por lo cual se le internó en el área de Covid-19, que está habilitada en el tercer piso del hospital.

Se informó que como enfermedades de base presentaba diabetes e hipertensión, sin embargo se consideraba un paciente no grave por lo que se había previsto su alta en dos días.

Durante este tiempo no presentó ningún problema de ansiedad o siquiátrico.

Fue en el turno de la tarde que el personal detectó su desaparición del área y se procedió a cerrar el hospital, sin embargo el paciente se encontraba en la cornisa del tercer piso donde decidió arrojarse y falleció minutos después.

Se conoció que el hombre identificado con las iniciales J.L.Z.M de 41 años de edad, era originario de la comunidad de El Theñe en el municipio de Mixquiahuala.

Sobre este caso la Procuraduría de justicia inició la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el corte de ayer esta entidad registraba 307 casos positivos de Covid19 con 42 defunciones, además de que ha sido señalada como uno de los estados donde menos se respeta el llamado de Quédate en Casa, por lo que a partir de este día se puso en marcha el programa No Circula con el que se busca de tener la movilidad.