Pacientes con cáncer piden al gobierno reconsiderar

Ciudad de México.- Elisa es economista y antes de ser diagnosticada con una protuberancia en el pecho trabajaba en una institución de gobierno. Llegó a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), porque al sentir una bolita en uno de sus senos, en su clínica la consideraron muy joven para tener el padecimiento.

"´Tienes 24 años, debe ser otra cosa´, me dijeron, pero en la fundación no pasó ni un mes y comencé mi ciclo de quimioterapias. El cáncer de mama no espera", contó.

Al enterarse que por no haber un convenio entre Fucam y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las más de 8 mil pacientes y las de nuevo ingreso serán referidas a hospitales del sector público, Elisa pidió al gobierno que "reconsidere llegar a acuerdos con este organismo que nos ha salvado la vida a miles, no sólo por los servicios gratis, sino por atendernos rápido".

En México, la detección tardía y la demora para acceder a un tratamiento son los principales motivos por los que mujeres con el padecimiento mueren.

Diana Flores Díaz, adscrita al servicio de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), dijo que "en el país la tardanza entre recibir el diagnóstico y comenzar tratamiento es crucial para sobrevivir".

Este viernes, cerca de 100 pacientes de la fundación protestaron frente al edificio de Gobierno de la Ciudad de México. "¡Claudia [Sheinbaum], también eres mujer!", "¡la falta de atención es feminicidio!" y "¡subsidio para Fucam!" fueron las principales consignas de las inconformes.