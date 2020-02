Pacientes con cáncer y VIH "clausuran" entrada de Palacio Nacional

Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, pacientes de VIH y papás de niños con cáncer bloquearon de manera simbólica la entrada principal de Palacio Nacional para exigir que el presidente Andrés Manuel López Obrador atienda sus demandas.

Cuatro lonas con la leyenda "Clausurado" fueron pegadas en la puerta Mariana, enfrente, algunos manifestantes hacen una guardia y cargan pancartas con las consignas: "Todas somos Fucam" y "no al desabasto".

Al ritmo de varias canciones, las pacientes de Fucam pidieron al mandatario que no retire el subsidio a la fundación para que se puedan seguir atendiendo mujeres con este tipo de cáncer, sobre todo las que fueron diagnosticadas en 2020.

"Que voy a hacer, si de cáncer me muero, ya te adoré y olvidarte no puedo, que voy a hacer, si de cáncer me muero, ya te adoré y olvidarte no puedo", corearon.

Luego de que Hugo López - Gatell Ramírez reiteró durante la conferencia matutina que el gobierno no seguirá otorgando recursos públicos a entidades privadas y que las mujeres con cáncer de mama serán atendidas en instituciones como el Incan y el Hospital Juárez y el Hospital General de México, las pacientes de Fucam advirtieron que dichas unidades médicas están saturadas.

"Uno llegó a Fucam porque la atención es rápida y humana, dicen que van a referir a las pacientes recién diagnosticadas a otros hospitales, pero están saturados, no protestaríamos si la atención fuera efectiva y rápida, porque el cáncer no espera", comentó Sandra Hernández.