Pacientes prefieren comprar medicamentos que atenderse en el IMSS

"Hay consultas, dan atención, pero faltan medicamentos por lo que tenemos que salir a comprarlos", dijo Fabiola Morales de 46 años de edad, quien es familiar de un paciente del Hospital General Enrique Cabrera de la Ciudad de México.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que los familiares de pacientes tienen que comprar medicamento e insumos ante la falta de estos, sin embargo, prefieren hacerlo que atenderse en el IMSS o ISSSTE.

Fabiola dijo que la red de centros de salud y hospitales de la capital del país es un "oasis" en comparación con los federales y si bien no cuenta con seguridad laboral indicó que aunque la tuviera no iría a uno de sus centros de salud.

"Ví algo, pero no estoy muy enterada, supe que ya no hay Seguro Popular, aquí creo que no afecta, aquí nos dan todo gratuito y me enteré que ya comenzaron a cobrar por los servicios, aunque no lo creas eso nos afecta. Yo tengo un paciente que tiene diabetes y la insulina sale cara", dijo.

Cabe mencionar que el pasado 1° de enero comenzó a funcionar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y los pacientes han denunciado que deben comprar y dar cuotas a los médicos.

Por otro lado, Dominga Bautista, de 83 años, indicó que su esposo que fue ingresado el día de ayer miércoles, pero tuvo "contratiempos" para ser atendido debido al papeleo.

"Faltaba algún papel y no pudieron atenderlo, tuve que ir a un centro de salud para que me dieran un pase de urgencias; si no hubiera hecho eso mi esposo fallece en la calle. Ahorita sigue en urgencias desde ayer en la noche, creo que no hay camas para que lo pasen a piso", indicó.