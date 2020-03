Pacientes terminales con Covid-19 en Italia dan último adiós por videollamada

Pacientes terminales en el hospital San Carlo, en Italia, se despiden de sus parientes por medio de tabletas electrónicas como medida que se introdujo por adultos mayores, quienes no pudieron despedirse de sus familiares tras la cuarentena por el coronavirus.

"La idea surge del doctor Cortellaro, jefe del hospital, quien en una entrevista contó el dolor de las personas que ingresaron solas al hospital y que se fueron en total soledad, conscientes de lo que estaba por suceder y de falta de medios tecnológicos para hacer videollamadas a familiares", escribió el concejal de la Zona 6 de Milán, Lorenzo Musotto en Facebook.

A través del doctor y del partido demócrata en Milán se entregaron tabletas a los ancianos enfermos, aislados por coronavirus, para que pudieran despedirse de sus seres queridos. "Esto me duele más que la muerte misma y porque ciertamente hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós para limitar el virus", añadió Musotto.

Ante la publicación, más de 700 personas reaccionaron favorablemente por la herramienta brindada a los abuelos. Los usuarios la calificaron como iniciativas "que dan esperanza en días de desánimo y miedo".

En Italia, el número de fallecidos por Covid-19 ya superó las cifras en China, país de origen del virus.