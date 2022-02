Pacientes y ONG piden reducir brechas en atención del cáncer en México

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Pacientes y representantes de organizaciones civiles pidieron este viernes a autoridades de salud reducir brechas en la atención del cáncer en México, garantizar la atención médica y el acceso a los tratamientos.



"Lo complicado es que no hay medicamentos, no hay quimioterapias, hay que estarlas buscando porque no tenemos tratamiento", explicó a Efe Mariana Valencia, una mexicana de 19 años que padece leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre.

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, Mariana comentó que esta escasez se ha agudizado en hospitales pero también en farmacias privadas.

"Varios distribuidores ya no cuentan con ello", apuntó.

Patricio González, coordinador de apoyo a pacientes de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (Amlcc), mencionó la importancia de disminuir las brechas que con la pandemia por la covid-19 se han agudizado en la atención del cáncer en México.

"El panorama es muy sombrío en México, la pandemia y la situación política han mermado lo mucho que se había avanzado en la atención del cáncer", apuntó.

González hizo referencia al derecho constitucional a la salud y afirmó que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención médica a toda la población ya que es su deber reconocer a la salud como un bien público.

Asimismo, hizo un llamado a buscar un sistema de salud más justo y equitativo, con igual oportunidad de atención para todos los pacientes, ya que hoy en día la atención del cáncer es desigual y depende de la decisión de cada institución.

Óscar Badillo es un sobreviviente de leucemia linfoblástica aguda y aunque él pasó por la enfermedad hace varios años, hoy se ha vuelto un defensor para que los pacientes en México tengan en tiempo y forma sus medicamentos.

"Es importante que no se deje de atender a los pacientes", planteó.

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan solo en 2020 se registraron 90.603 muertes a causa del cáncer y aproximadamente se diagnostican 191.000 nuevos casos anualmente.

Óscar Arrieta, coordinador de la Unidad Funcional de Oncología Torácica y jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología de México (INCan), afirmó que entre el 40 y el 50 % de los cánceres son prevenibles, ya que sus causas pueden prevenirse.

El tabaquismo y la obesidad, entre otros factores de riesgo, se pueden controlar.

Además, el impacto económico del cáncer en el país es muy significativo, por ello, detectarlo de manera temprana es imperativo para reducir los costos de tratarlo, dijo.

Indicó que la pandemia por el coronavirus ha afectado a los pacientes con cáncer más allá del contagio, debido a que muchos sistemas de salud se han enfocado en tratar la pandemia, dejando de lado el diagnóstico y tratamiento.

"Esta situación ha generado peor pronóstico para los pacientes, mayor costo de tratamiento y víctimas, por el retraso que se ha dado", indicó.

Mayra Galindo, directora de la Amlcc, afirmó que es necesario dar acceso a medicamentos, a la medicina personalizad, pues "esto traerá menos gastos para el sistema de salud y para los pacientes".

Además señaló que es importante que haya más infraestructura, un registro nacional de cáncer, contar con más médicos especializados y asegurar el equipamiento para el diagnóstico.