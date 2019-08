Padecimientos de elefanta "Ely" son anteriores a su llegada a zoológico

Cuando la elefanta "Ely" llegó al Zoológico de San Juan de Aragón hace siete años ya presentaba signos de desnutrición, una lesión de por vida en la pata delantera, un absceso en la mandíbula y problemas en la piel, afirmó el director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, Fernando Gual Sill.

"En el zoológico lo único que hemos hecho en todos estos años es darle el tratamiento que requiere, hacer los diagnósticos adecuados y darle los cuidados que necesita", además de que habita en un área mucho más grande de lo que estipula la recomendación internacional.

El funcionario respondió así a señalamientos que acusan mal cuidado y maltratos a la elefanta, que fue comprada por el zoológico al Circo Hermanos Vázquez cuando se prohibió a esos centros de diversión tener animales en sus espectáculos.

Después de las afirmaciones de la activista Diana Palafox, quien aseguró a Notimex que "Ely" tiene nula atención y espacios pequeños para su desarrollo, Gual Sill dijo a este medio que la Asociación de Zoológicos y Acuarios Europea recomienda en cuanto al espacio interior para las hembras 36 metros cuadrados y 45 para machos. "Ely cuenta con 432 metros cuadrados para ella sola".

Aclaró que son entre siete y ocho personas las que diariamente se hacen cargo de la elefanta, entre médicos, nutriólogos, cuidadores y gente que mantiene limpio su espacio interior, y el hecho de que no se vean a esas personas constantemente al lado de "Ely" no quiere decir que no tenga los cuidados necesarios.

Refutó los videos que se han publicado de la elefanta en redes sociales, en los cuales se dice que se le ve nerviosa o ansiosa, y dijo que se trata de un comportamiento animal que muchas veces la gente desconoce, pues la forma de rascarse de "Ely" ha sido interpretada como una actitud de ansiedad, lo cual "es completamente falso".

Agregó que el Comité de Bioética para los Zoológicos de la Ciudad de México, en el que interviene gente de las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente, expertos en comportamiento de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), ya evaluaron el caso y consideran que "Ely" está en muy buenas condiciones.

"No nada más lo decimos nosotros, sino gente dedicada y expertos en el tema. El trato que se le da a ´Ely´ todos los días es de primera", subrayó.