Padre de niña con cáncer pide a Ebrard ayuda para repatriar cuerpo

Walter Rupprecht, padre de la niña Ana Lucía, informó que su hija será desconectada en Suiza, luego de que su cuerpo no respondió a una terapia para el cáncer que padece desde el 2019.

Ante la falla en su corazón y otros órganos, la niña será desconectada por lo que Rupprecht pidió al canciller Marcelo Ebrard que el gobierno mexicano colabore en el traslado del cuerpo de Suiza a México.

Ante la petición, Ebrard señaló que trabaja en ello. Lamento mucho lo que está sucediendo, he pedido a la Embajadora Cecilia Jaber establezca contacto con uds para apoyarles en todo. Estoy atento", dijo.

Walter Rupprecht y su esposa Rosalba decidieron que la niña Ana Lucía y su padre buscarían en Suiza un tratamiento para leucemia de la niña, pues acusaron que no hubo ayuda en México.

"Nos vamos porque en México no nos quisieron ayudar. Desde el mes de septiembre hemos estado esperando medicamento para nuestra hija y ahora nos vemos obligados a buscar otras opciones", dice Walter Rupprecht.

A principios de este año, el padre de la niña calculó que tendría que gastar alrededor de 11 mil pesos mensuales en el tratamiento de su hija en Zúrich, por lo que tuvo que pedir algún apoyo económico al gobierno de ese país, de donde tiene nacionalidad.

La historia de Ana Lucía y sus padres fue publicada por el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, en medio del desabasto de medicinas a niños con cáncer.