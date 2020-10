Padre José de Jesús Aguilar responde a AMLO y se deslinda de FRENAAA

El padre José de Jesús Aguilar, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo "tener otros datos" sobre las declaraciones del mandatario en las que asegura hay sacerdotes de la Catedral Metropolitana apoyando al Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA).

En el material, el padre Jesús Aguilar se deslinda del movimiento que se encuentra en la plancha del Zócalo y explica dos de sus tuits que generaron polémica.

"Yo me deslindo de cualquier grupo, yo apoyo a todas las personas que quieran expresarse en forma pacífica, pero en política no me meto", aseveró.

Acerca de sus tuits, indicó que uno de ellos fue por el cierre de la Catedral debido a los festejos del Día de la Independencia y otro por la llegada de manifestantes al Zócalo capitalino.

El padre señaló que como parte del cabildo de la Catedral, en sus mensajes en Twitter su intención sólo fue advertir a la población sobre el cierre de la sede de la Arquidiócesis Primada de México y de la llegada de manifestantes al primer cuadro de la ciudad para quienes lo visitan o se encuentran en el lugar con motivo de compras.

Indicó que la información se tergiversó, por lo que el presidente respondió conforme a lo que se le presentó.

En su conferencia matutina del lunes 5 de octubre, el mandatario señaló que vio la fotografía de un sacerdote sobre la llegada de FRENAAA al Zócalo, además agregó que varios sacerdotes han expresado estar a favor del movimiento.

Ante tales acusaciones, el padre José de Jesús Aguilar negó ser parte del Frente Anti-AMLO y señala que quien tomó la imagen fue uno de los ingenieros de catedral.

Asimismo, el padre se deslindó de pertenecer o apoyar a FRENAAA, además aclaró que el movimiento no es un grupo religioso, sino que es un grupo civil-político, por lo que no cuenta con el apoyo del obispo.

"No formo parte de este grupo, respeto a todos los grupos, pero tengo que mantenerme al margen de cualquier grupo a favor o en contra de lo que están buscando".

Sobre el señalamiento del mandatario acerca de que algunos sacerdotes han expresado su apoyo al grupo FRENAAA, el padre José de Jesús aseguró que ningún miembro de la Catedral ha manifestado estar a favor de dicho movimiento.

"Yo les puedo decir con toda claridad que entre todos los miembros del cabildo que formamos la Catedral no hay un sacerdote, no hay un señor canónigo que esté apoyando, que esté diciendo -yo estoy a favor de este grupo-".