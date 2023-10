Padre pide rescatar a su hija en Gaza: "se dedica a salvar vidas"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Ante la desesperación que le genera la escalada de violencia en la zona de conflicto entre Israel y Palestina, Porfirio Lango pide a la canciller Alicia Bárcena "poner todo de su parte" para que su hija Bárbara Lango, logre regresar a salvo a México o al menos salir de la zona de conflicto.

La anestesióloga mazatleca Bárbara Lango, quien ha dedicado su vida a realizar misiones humanitarias internacionales en la organización Médicos Sin Fronteras, se encuentra atrapada junto a su esposo en la Franja de Gaza y desde hace días también pide auxilio al gobierno mexicano para que le permitan salir de la zona de guerra, pues las autoridades israelíes se lo han impedido.

"Hago un llamado a la comunidad internacional y a nuestro gobierno para que nos auxilien en poder extraer a mi hija Bárbara de la Franja de Gaza", dijo el doctor Porfirio Lango, en entrevista con Fórmula.

Porfirio Lango explicó que desde el 11 de octubre Bárbara Lango se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Egipto expidió un documento a las autoridades egipcias para solicitar le permitieran salir a través de la frontera de Rafah.

Dos días después, la Embajada de México en Tel Aviv, dirigió un oficio al ministro de asuntos exteriores en Israel como otra vía para solicitar la evacuación humanitaria. Sin embargo, ni a ella, ni a su esposo, se les ha permitido el cruce.

"Hasta el momento se cruzan los días sábado y domingo. No sé si en esta situación estén trabajando las 24 horas, pero es cuestión de que relaciones exteriores de Tel Aviv en Israel les de autorización para que ellos puedan cruzar", explicó en Fórmula.

Bárbara Lango trabaja con el organismo internacional no gubernamental Médicos Sin Fronteras desde hace dos años y ha estado en misiones humanitarias en África y Haití.

Fue hace un año cuando la doctora se mudó a la Franja de Gaza y ahí se encargó de abrir dos unidades de quemados en los dos principales hospitales de la ciudad, en colaboración con sus directores y el ministro de salud. Fue durante ese lapso de tiempo cuando también conoció a su esposo, quien fungía como su traductor simultáneo.

Su padre indicó que hoy por la mañana tuvo la oportunidad de contactarse con ella vía WhatsApp y le informó que se encuentra a salvo en la frontera con Egipto, pero él se encuentra frustrado ante la falta de autorización para que Bárbara cruce a Israel pues su vida corre peligro.

"Quiero solicitarles a las autoridades mexicanas que pongan todo de su parte para extraer a mi niña. Ella se dedica a salvar vidas.

"La situación es espantosa. Hay bombas por doquier. La última vez que me tocó escucharlas eran aproximadamente cada minuto o minuto y medio, y eran estallidos. Ella estaba retirada del lugar de los bombardeos cuando evacuaron porque las bombas empezaron a caer a una cuadra de su casa", narró en llanto.



Alicia Bárcena da respuesta al caso

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, se pronunció al respecto del caso en su cuenta oficial de X, antes Twitter, señalando que ya ha tomado contacto con UNRWA, oficina de refugiados de la ONU en Gaza, para apoyar a Bárbara Lango y que en conjunto se encuentran intentando que la médico salga por Egipto, aunque por el momento Israel no ha autorizado un cordón humanitario, ni ha permitido la salida de nadie.

La funcionaria dijo que es urgente hacer un llamado a Israel, porque aún en la guerra "se tienen reglas".