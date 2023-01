Padres de Debanhi viajan a CDMX para solicitar a CEAV avances en caso

A-AA+

Los padres de la joven Debanhi Escobar se reunieron con funcionarios de la CEAV en la Ciudad de México para solicitar avances de las investigaciones sobre la muerte de su hija registrada el 21 de abril del 2022.

El encuentro fue con integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para dar seguimiento a las pesquisas sobre su hija, cuyo cuerpo fue hallado en la cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

En entrevista con el medio noticioso Foro Tv, Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dijo que si los tiempos los marcan van a tener una reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Con base a lo que se diga en dichas reuniones el familiar de la joven es que, dijo, dará más información a los medios de comunicación, específicamente sobre los avances que tenga la Fiscalía General de la República.

---Un feminicidio que marcó el 2022

En dos semanas, la familia Escobar Bazaldúa quedó fracturada para siempre: la más pequeña de sus integrantes, Debanhi Susana, de sólo 18 años, desapareció en una de las carreteras más peligrosas del país y luego fue hallada sin vida en una cisterna, a metros de donde siempre fue buscada. En medio de días de investigaciones, protestas y, sobre todo muchas preguntas. Ella fue víctima de feminicidio.

Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril, mientras Debanhi se arreglaba para ir a una fiesta. Su madre, Dolores Bazaldúa, le pidió que no fuera, porque tenían que viajar para tomar sus vacaciones antes del regreso a clases, ya que tanto ella como su esposo son maestros. La joven la convenció con el argumento de que regresaría pronto.

Hasta 11 días después de su desaparición y dos días antes del hallazgo del cuerpo, la fiscalía le mostró al padre de la joven un video en el que se observa que Juan David dirigió su mano hacia los pechos de su hija, lo que habría detonado que ella bajara del auto. Pese a ello, acusa el padre de Debanhi, el titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Rodolfo Salinas, protege al acosador, al sostener que no había delito que perseguir.

Durante los 13 días de búsqueda, Mario Escobar, su esposa, voluntarios, así como otros familiares y amigos de Debanhi trataron de localizarla. Su lugar de reunión para las jornadas diarias lo establecieron a la sombra de un árbol ubicado frente al motel Nueva Castilla, y apenas a unos 25 metros de la cisterna donde fue localizado el cuerpo de la estudiante de Derecho.

Una juez de control vinculó a proceso a la gerente y la recepcionista del Motel Nueva Castilla, Ana Luisa "N" y Elida Yurith "N", por los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones ante una autoridad.

El pasado 4 de enero por petición de la defensa, un juez concedió ampliación del plazo para resolver este lunes sobre la vinculación a proceso que solicitó el Ministerio Público para las dos empleadas.

La gerente Ana Luisa "N" y la recepcionista del mismo establecimiento Elida Yurith "N"son investigadas dentro de la carpeta 10/531 por afirmar que no había grabaciones en video sobre la presencia de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en el Motel NuevaCastilla, ya que las cámaras existentes sólo eran de monitoreo.

Sin embargo, en cateos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el motel y en los domicilios de las empleadas, se encontró y aseguró equipo de videograbación, cómputo y memorias USB con videos, que podrían aportar información sobre el caso Debanhi.

La continuación de la audiencia de imputación coincidió con el aniversario del noveno mes que se reportó la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, horas después que la noche del pasado ocho de abril salió de su casa para divertirse con unas amigas.