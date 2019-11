Padres de los 43 exigen respuesta

Ciudad de México.- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que consigne a prisión a funcionarios públicos implicados en el caso, advirtieron que de no tener resultados el próximo mes de enero, subirán de tono su movilización.

"En enero de 2020 será la próxima reunión y evaluaremos los resultados de la petición concreta de hoy, que haya consignaciones de implicados y si no las hay, ahí se van a complicar las cosas", informó Mario César González Contreras — padre de César Manuel González Hernández—.

A su vez, Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los padres de familia de las víctimas reiteró la petición que se hizo al mandatario y detalló que existen líneas de investigación que son suficientes para consignar a diversas personas responsables, entre ellos ex funcionarios públicos, sin embargo, no precisó nombres a fin de no entorpecer el tema procesal.

"Se exigió la consignación de personas responsables, hay en varias líneas de investigación elementos suficientes como para consignar a varias personas, ex funcionarios públicos principalmente y que participaron en los hechos, además pedimos que se consigne a servidores policiales que participaron en las agresiones de los días 26 y 27 de septiembre y en funcionarios que hicieron mal la investigación", apuntó.

Entrevistados al término de la reunión en la que además del presidente estuvieron Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda, Ángela Buitrago y Francisco Cox, ambos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), González Contreras y Vidulfo Rosales comentaron que el mandatario mostró la mejor disponibilidad para continuar con la búsqueda de los jóvenes.

"Le pedimos que se agilicen las líneas de investigación que tenemos. Contamos con la mejor disponibilidad del señor presidente, nos dio apertura total para la búsqueda de nuestros muchachos y afortunadamente ya llegó el grupo de expertos del GIEI y les dio la apertura para que agilicen las investigaciones", comentó Mario César González.