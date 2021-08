Padres de menor temen simulación en desafuero del diputado Saúl Huerta

Raúl y María Guadalupe, padres del menor presuntamente violentado sexualmente por el diputado morenista Saúl Huerta, llegaron a la Cámara de Diputados para solicitar que se les permita acceder, a fin de buscar ser escuchados en el pleno durante la sesión extraordinaria de este miércoles.

Acompañados de su abogado Teófilo Benítez, los padres del menor reconocieron que tienen temor de que exista "simulación" y que al término de este día no se le quite el fuero al legislador poblano.

"Ahorita lo que estamos esperando es que le quiten el fuero al diputado, estoy aquí para alzar la voz por mi hijo, sí tenemos miedo que hoy pueda ser una cortina de humo y que a la mera hora lo sigan solapando y no le quiten el fuero, por eso estamos aquí", declaró la madre del menor afuera del recinto legislativo de San Lázaro.

El abogado advirtió que de acuerdo a los tiempos legales, si se le quita el fuero a Huerta Corona, es posible que sea detenido en las próximas horas.

"Si se le quita el fuero, la orden se debe solicitar de manera inmediata al juez de control. Legalmente primero se solicita, luego se judicializa, y posteriormente con base en los elementos que se le aporten al juez de control, se determina si procede girar la orden de captura o no, podemos hablar de días, pero también de horas, esa temporalidad le corresponde al juez", indicó.

La sesión en la que el pleno se instalará como jurado de procedencia para dictaminar el caso de Saúl Huerta inicia a las 15:00 horas.