Padres de niños con cáncer acuden a diálogo con Segob

Cerca de veinte padres de niños con cáncer y de trasplantados renales llegaron a la Secretaría de Gobernación para exigir el abasto de vincristina, mercaptopurina, adriamicina, aspagerinasa, citarabina, cardioxane, metotrexate y tacrolimus, de no tener respuesta, se realizarán diversas protestas como el cierre de la garita de San Isidro, en Tijuana.

A las 15:30 horas, padres de familia denunciaron que si bien en el Hospital Infantil de México Federico Gómez existe un abasto de fármacos para atender a niños con cáncer, en unidades médicas de Baja California, Guerrero, Veracruz y Estado de México aún no se ha aplicado quimioterapia a menores de edad, ante la falta de fármacos.

Previo a la primera mesa de trabajo que sostendrán con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los manifestantes expresaron que tras la reunión con la funcionaria del pasado martes se sintieron engañados porque no hay una respuesta puntual a sus exigencias.

"Ya estamos hartos de tanto discurso, que digan que sienten empatía, que nos han a resolver y nada, quiero dejar claro que en el Infantil si hay medicamento, pero no sé vale que en otros hospitales no lleguen las medicinas, nos deben apoyar a todos y por eso seguimos aquí", dijo Omar Hernández.

Israel Rivas Bastidas aseguró que en esta reunión exigirán que se cumplan los primeros puntos de su pliego petitorio, que es saber si ya se realizó la compra consolidada de medicamentos, a qué empresas y cuándo se entregarán, además, solicitarán que una vez que lleguen los fármacos, se les otorgue una muestra a fin de realizar pruebas de laboratorio y conocer la calidad de los medicamentos.

"Es muy necesario saber si ya compraron los medicamentos, a quién y cuándo los van a entregar a los hospitales, también solicitaremos una muestra de lo que llegue y ya tenemos pláticas con un laboratorio de la UNAM y buscaremos otro particular para saber qué es lo que le darán a nuestros hijos", enfatizó el padre de familia.