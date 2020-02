Padres de niños con cáncer amagan con cerrar garitas y aeropuertos

Este lunes por la tarde, una comisión de padres de niños con cáncer ingresó a la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde se reunirán con la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero.

Molestos, señalaron en entrevista que la Secretaría de Salud no cumplió el compromiso de entregar los medicamentos que hacían falta para el tratamiento de los menores y amagaron con que de no otorgarlos, cerrarán garitas internacionales y aeropuertos.

Emmanuel García, representante de los padres de familia de Baja California, consideró que las autoridades se burlan de ellos puesto que se les prometió el medicamento para sus hijos, y este no les llegó.

"El compromiso que hizo el doctor Hugo López-Gatell era que (los medicamentos) llegaban el miércoles y francamente eso es lo que me hizo venir con la molestia de que no llegó nada. El domingo, lo último que se acordó, es que íbamos a tomar la garita internacional, el clima no nos favoreció. Parece una burla hacer el compromiso al aire y no cumplir nada. Estar desgastando", dijo.

Este lunes un colectivo de padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez acudieron a la sede del Poder Judicial de la Federación, para interponer un amparo debido a la negligencia a la que han incurrido autoridades sanitarias en la atención de los niños con este padecimiento.