Padres de niños con cáncer en Yucatán temen por el Covid-19

Ante el temor al contagio de sus hijos que padecen cáncer, alrededor de cuarenta madres de familia solicitaron que se reubiquen a sus hijos que tienen ese padecimiento y que están en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se están hospitalizando a enfermos del Covid-19.

La señora Alejandra Martínez, una de las madres de familia, explicó que su hijo tiene tres años con cáncer y que con frecuencia es atendido en el Hospital T1 de Mérida.

Aseguró que está preocupada por su pequeño, ya que corre riesgo de contagiarse en el nosocomio, a donde han estado llevando a los enfermos de coronavirus.

"Mi hijo tiene cáncer y en caso de contraer Covid-19 podría empeorar su salud, queremos evitar que alguien vulnerable tenga otra batalla porqué luchar", dijo.

En ese sentido, solicitó a las autoridades del IMSS mover a los menores a otras clínicas en donde haya mayores cuidados y no se atienda a personas con coronavirus.

En redes sociales trascendió -aún sin confirmar- que un menor internado en el área de oncología pediátrica fue diagnosticado con el nuevo coronavirus, lo cual alarmó a padres de familia de niños recluidos en el mismo IMSS por su padecimiento de cáncer.

Señalaron que aunque no haya ningún niño enfermo de cáncer que se haya contagiado de coronavirus, no hay que esperar que ocurra, "son personas vulnerables y no pueden luchar además de su enfermedad con un nuevo virus tan severo como el Covid-19", comentaron.

Señalaron que el IMSS y el gobierno federal deben ser responsables con esos enfermos y ver que los de Covid-19 no estén en áreas cercanas a niños con cáncer.