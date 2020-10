Padres de niños con cáncer presentarán denuncia penal contra AMLO

Padres de niños con cáncer interpondrán una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los titulares de la secretaría de Salud, Jorge Alcocer e Insabi, Juan Antonio Ferrer por falta de medicamentos y omisión en la atención médica, mañana harán lo mismo, pero por el robo de más de 38 mil piezas de fármacos.

"Nunca ha pasado eso que los papás denuncien por falta de medicamentos u omisión, esperamos que esta denuncia pueda dejar una marca a la sociedad para que abra los ojos y se dé cuenta que no es cuestión de un partido político, ser de izquierda o derecha, nosotros como se nos ha dicho, no somos pagados, acarreados, no inventamos niños con cáncer, mi hijo es legalmente ciego gracias al desabasto, vamos a actuar legalmente para que se haga valer el derecho de mi hijo, lo que quiero es que lo que le pasó a mi hijo no le pase a otros niños", dijo Luis Fernando, padre de Gael, quien perdió la vista como consecuencia del cáncer que padece.

En conferencia de prensa en el Monumento a la Revolución, los papás también anunciaron que crearán una iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional en el que se garantice la protección a los menores que sean diagnosticados con cáncer, no solo con los medicamentos, sino apoyos económicos y educativos.

"Buscamos que las fuerzas políticas no nos importa de qué color, respondan para que esta reforma constitucional y leyes secundarias se apruebe antes de que acabe la legislación, hacer una ley a favor de los niños con cáncer", dijo Israel Rivas.

Agregó que la reforma constitucional pretende proteger a los niños con cáncer, para lo que se requieren 1 millón 200 mil firmas para poder presentarla ante el congreso de la unión.

"Apelamos a todas las autoridades a que se sumen a partir de hoy para recabar firmas, y sea una realidad proteger de manera integral a todos nuestros hijos y los que vienen, porque 7 mil niños se diagnostican cada año, para proteger a familias desde un punto de vista integral que trata transversalmente el tema de salud, el espiritual, nutrición y transporte, es una reforma constitucional de gran calado, desde aquí, como papá de niños con cáncer hacemos llamado a diputados, senadores de todas las fuerzas políticas para que demuestren su madurez y se sumen a iniciativa de ley, háganlo no tienen ningún tinte político".