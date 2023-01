Paga más de 7 mil pesos por viajar con su mascota y lo lastiman

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El día de ayer, la joven Cecilia Núñez denunció a través de su cuenta de Twitter que pretendía viajar con su mascota en la cabina de un avión de la aerolínea Volaris, sin embargo, pasó por una mala experiencia.

En el tuit explica que no la dejaron subir con "Rolo" porque las regulaciones cambiaron y ahora ya no está permitido el ingreso de perros que sobrepasen los 15 kilos a la cabina.

Pero el problema, según describe Cecilia, fue que le entregaron a su mascota con el hocico lastimado. También explica que firmó una responsiva que la excluía de cualquier daño que pudiera pasarle al animal.

Aunque no todo acabó ahí, puesto que pagó la cantidad de ocho mil 500 pesos; mil 500 por el boleto y siete mil pesos por una jaula, para evitar este tipo de incidentes.

La evidencia quedó grabada en un video que compartió en su cuenta @cecinunez, en el cual se observa un pañal especial para perros cubierto de sangre.

Ella sospecha que el personal de Volaris maltrató al animal. Ante esta situación la aerolínea comentó que les interesa saber más de su caso.

Al día de hoy por la tarde aún no se ha actualizado nada al respecto, pero es importante mencionar que ante este tipo de situaciones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), podría intervenir.



¿Cuáles son tus derechos al viajar en avión?

De acuerdo con la Profeco, el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea, de tal modo que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas en caso de requerirlas.

Esto incluye datos respecto a los derechos del pasajero, las políticas de compensación, los motivos del retraso, demora o cancelación y los requisitos para presentar quejas o reclamaciones.

Asimismo, la información proporcionada debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a error o confusión, como en el caso de la joven.

Además, tratándose de cancelaciones de vuelo por responsabilidad atribuible exclusivamente a la aerolínea, el pasajero podrá acceder a un reembolso o una proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.