"Pájaro Sierra" perpetró supuesto fusilamiento en San José de Gracia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes que se encontró que el grupo delictivo conocido como "Pájaro Sierra", ligado al ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como el que perpetró el supuesto fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán, en donde se calcula que murieron 17 personas.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad indicó que hasta ahora no hay un número determinado de víctimas de hechos violentos.

"Se logró identificar, no solamente a la cabeza del grupo criminal que victimó a Alejandro ´N´ y presumiblemente a otras víctimas, sino que también ya a varios de sus elementos delictivos. Este grupo se hace llamar ´Pájaros Sierra´, son un grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación", describió Mejía Berdeja.

El subsecretario indicó que se tienen ya ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos, el hotel donde operaron, "y con el apoyo de mandatos judiciales, se han realizado diversos cateos a viviendas, locales comerciales y propiedades".

Detalló que se han asegurado armas, cartuchos, explosivos, drogas y elementos probatorios para la investigación criminal.

En el salón Tesorería, Ricardo Mejía Berdeja señaló que se han recibido denuncias anónimas sobre posibles lugares en donde podrían estar los cuerpos de las víctimas.

"Se realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares, se recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de Alejandro ´N´. Se confirmó que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal", señaló.

Tras realizar una cronología de los hechos violentos, Mejía Berdeja informó que se han ubicado vehículos, las rutas que utilizó el grupo criminal, además que se han efectuado cateos y se tiene ubicado al sujeto que alteró la escena.

"Podemos señalar que al momento, insisto, al momento, los datos de prueba y evidencia objetiva que se han obtenido a la fecha respecto a los hechos, no permiten establecer todavía un número determinado de víctimas, pero se sigue en las búsquedas y se sigue trabajando de manera coordinada", dijo.

"Y se han hecho cateos en talleres, en el lavado, en diferentes inmuebles propiedad de Abel "N", donde se han encontrado armas, material probatorio y también explosivos", indicó Mejía Berdeja.