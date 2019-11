PAN acude a OEA para denunciar fraude en elección de la CNDH

La secretaria de asuntos internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, acudió en representación del blanquiazul, a las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), para entregar una carta donde denuncia el posible fraude en la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La carta señala que el proceso de elección estuvo marcado por "fraude e irregularidades" en su etapa final, pues se obtuvieron 116 votos, y no 114 como contabilizó la Mesa Directiva.

"Preocupa que el grupo mayoritario en el Senado permita irregularidades en este tipo de elecciones de una figura trascendental para la vida democrática de México, y lo haga para beneficiar a una persona que es cercana Presidente de la República, militante de su partidos y que fue candidata a diputada federal en el proceso electoral de 2018", se lee en la misiva.

El escrito señala que la cerrazón del partido Morena, y su decisión de no reponer el procedimiento "pone en riesgo la credibilidad y autonomía" de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los mexicanos y defenderlos.

"Me reuní con el Dr. @Almagro_OEA2015, Secretario General de la @OEA_oficial, para entregarle una carta a nombre de @AccionNacional denunciando el fraude en la elección del titular de la @CNDH. Fundamental defender nuestras instituciones democráticas. #FraudeCNDH", escribió en sus redes la panista.