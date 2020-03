PAN advierte a AMLO que no avalará reformas sin sustento

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó el voto del PAN en contra de constitucionalizar los programas sociales, el líder de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que su bancada no avalará reformas sin sustento y poco realizables, sólo para cumplir caprichos personales.

Respaldó la crítica del diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, respecto a que la presente legislatura vota dictámenes "por consigna o por quedar bien con alguien, aunque se trate de proyectos poco sustentados y hasta irrealizables".

Destacó que el 93% de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal "han sido discutidas y aprobadas sin atender a otras voces que no sean las de la llamada cuarta transformación (Morena, PT, PES y PVEM)".

En contraste, el PAN ha presentado 470 iniciativas y se han aprobado sólo el 11 % "una productividad que habla del gran obstáculo que ha sido el trabajo en comisiones y luego en el pleno, en donde los partidos de la Coalición Juntos Haremos Historia han formado un muro contra la democracia y las otras ideas que no coinciden con ellos", se quejó.