PAN alerta de presiones a partidos por elección de consejeros del INE

En el proceso de elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) los diputados de todos los partidos enfrentarán presiones "de todas partes" y también tentaciones, reconoció el líder de los legisladores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

Pero todos los grupos parlamentarios estarán sujetos al escrutinio de los ciudadanos que demandan un proceso impecable, por lo que "no tenemos derecho a fallar", estableció el diputado panista.

Romero destacó la relevancia de la decisión que deberá tomar la Cámara de Diputados al elegir a los 4 nuevos consejeros que integrarán el INE y recordó que estos serán los árbitros en las elecciones federales más grandes de la historia del país, las intermedias de 2021 y 2027 además de las presidenciales de 2024.

Estarán en juego bajo su conducción y organización la renovación de miles de presidencias municipales, dos integraciones de la Cámara de Diputados (2021 y 2024) y decenas de gubernaturas en juego, estableció.

Por eso se deberán elegir perfiles que cubran cuatro atributos: blindaje de la honestidad, competencia profesional, independencia y carácter para tomar decisiones, estableció el panista.

Sin embargo, alertó que después de las elecciones de 2018 que dieron mayoría a Morena y a sus partidos aliados PT, PES y ahora en alianza con el PVEM, "una mayoría se ha convertido más que en fuerza transformadora, en aniquiladora de las instituciones".

Por eso "debemos advertir la importancia de mantener los equilibrios en un órgano autónomo como el INE".

En referencia a que este martes 18 iniciará el registro de aspirantes a una consejería del INE, Romero Hicks confió en que se presentarán ciudadanos que quieren defender el régimen democrático, que no aceptarían el regreso al México antidemocrático en el que las elecciones no eran creíbles desde antes de la jornada electoral.

"Estará en juego la solidez de los árbitros para los procesos electorales de la presente década", advirtió.