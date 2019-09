PAN buscará desaparecer poderes en Veracruz y Morena en Tamaulipas

Mientras que el grupo parlamentario del PAN en el Senado, anunció que solicitará la desaparición de poderes en Veracruz para restablecer el orden; Morena adelantó que iniciará el mismo proceso para Tamaulipas, por la situación grave de inseguridad que lo aqueja.

El coordinador de Acción Nacional, Mauricio Kuri, indicó que hasta ahora Veracruz es un estado fallido por la indolencia, falta de capacidad y constante violación al Estado de derecho por parte de los legisladores locales de Morena y del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, por lo que es necesario emprender acciones para destituirlos y restaurar la gobernabilidad.

Dijo que su partido solo ve dos figuras para reestablecer el orden constitucional en Veracruz: buscar la desaparición de poderes o iniciar un juicio político en contra del gobernador García Jiménez.

"Ambas opciones son viables. Por la gravedad de la situación y siguiendo las facultades que otorga al Senado nuestra Constitución, el grupo parlamentario del PAN buscará la destitución del gobernador y de los legisladores locales, para restaurar la constitucionalidad en la entidad", asentó.

Por separado, su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, si bien hizo un llamado al PAN con cordura, amagó con actuar en la mismo sintonía con la diferencia de que ellos pedirían la desaparición de poderes en Tamaulipas, pues si es por cuestiones de seguridad, basta con recordar que los estados gobernados por Acción Nacional viven crisis de inseguridad y para ejemplo está Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas.

"Si el PAN inicia ese tipo de situaciones, me temo que Morena también habrá de iniciar procesos de desaparición de Poderes en otros estados como Tamaulipas, donde la situación es particularmente grave en materia de inseguridad pública", advirtió.

Monreal Ávila sostuvo que el Senado no puede ser un instrumento de golpeteo político, además de que hacer uso de este recurso lo único que demuestra es una "profunda ignorancia".

"Me resisto a que sea eso el Senado, que sea usado con ese propósito y lo único que pediría es que el PAN reflexione, es su derecho, que reflexione y que pueda tener cuidado en el planteamiento y moderación en el alcance, porque es simple y sencillamente un recurso político de una profunda ignorancia política para quien lo plantea", aseveró.