PAN-CDMX exige a Sheinbaum reconstrucción total del tramo de Línea 12

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, sostuvo que es una irresponsabilidad mantener la construcción del tramo elevado de la Línea 12 del Metro tal y como está, ya que, como lamentablemente se vio, es una bomba de tiempo para los usuarios de ese sistema.

"Desde hoy le advertimos a la jefa de Gobierno, no aceptaremos remiendos a la Línea 12. El tramo elevado debe ser demolido y reconstruido en su totalidad. No permitiremos una apertura parcial que ponga en riesgo a los pasajeros. Requiere con urgencia una solución profunda, profesional y eficiente, que garantice el servicio pero, sobre todo, la seguridad de sus más de 300 mil usuarios", enfatizó.

Atayde Rubiolo insistió que la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo no se olvidará ni resolverá pronto, ya que, además de las lamentables pérdidas humanas, ahora la suspensión del servicio ha afectado la calidad de vida, economía, salud y seguridad de los 367 mil usuarios que diariamente movía la Línea Dorada.

"El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido incapaz de darle una atención humana y eficiente a las víctimas y a sus familiares, pero ahora la suspensión del servicio de transporte afecta a toda esa zona de Tláhuac e Iztapalapa", sostuvo.

Insuficiente operativo de Semovi en zona cero

El líder del panismo capitalino consideró insuficiente el operativo de transporte implementado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), ya que muchos usuarios han tenido que usar rutas alternas, con el consecuente gasto extra, para llegar a tiempo a su destino.

"Exigimos al Gobierno de la Ciudad y al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, implementar un plan integral para eficientar el tránsito en la zona y permitir a las y los usuarios reducir sus traslados sin afectar su economía familiar, su salud ni su seguridad", comentó el panista.

Incluso, dijo que este operativo contraviene el semáforo epidemiológico, pues si bien hemos transitado al color amarillo, las autoridades son responsables de garantizar las condiciones de salud de los capitalinos.

"Aún no doman la pandemia y su estrategia de movilidad que se les ocurrió no ayuda. Hemos visto filas en el transporte, donde no se respeta la sana distancia y, peor aún, hay quienes temen ser asaltados", sostuvo.

Por otra parte, el líder del blanquiazul capitalino destacó la afectación económica que ha tenido la zona tras el lamentable accidente, ya que varios negocios han tenido que cerrar sus puertas, por lo que no solo basta ayudar a las víctimas y sus familias, sino a todos los pobladores de la zona.

De igual forma, lamentó la tardanza, ineficiencia y falta de humanismo, con el que la jefa de Gobierno y su gabinete han atendido la situación, por lo que los urgió a redoblar esfuerzos y poner más atención a la zona.