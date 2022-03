PAN cierra diálogo con Gobierno Federal; denuncia falta de interés

Autoridades del Partido Acción Nacional (PAN) dieron por concluido el diálogo que presuntamente mantenía con el gobierno federal, pero que comenzó a posponerse desde hace más de dos meses.

Lo anterior, denunció el dirigente del PAN, Marko Cortés, ante la falta de una verdadera voluntad del gobierno federal.

El líder albiazul recordó que a través de dicho diálogo, "se pretendía abordar de manera conjunta los grandes temas que afectan al país, como la inseguridad, la reactivación económica, el Estado de derecho, el cuidado del medio ambiente, la salud y las reformas electoral y eléctrica".

Señaló que la decisión responde a la "falsa apertura" para escuchar y construir, y al "incumplimiento" del gobierno morenista con los acuerdos políticos con la primera fuerza de oposición de México de sentarse en la mesa para discutir propuestas de solución a los graves problemas nacionales.

"Se pierde una gran oportunidad para México, pero en todo hay un límite y Acción Nacional da por concluida la espera del diálogo anunciada en diciembre, por la notoria falta de interés y seriedad del gobierno", advirtió.

Marko Cortés aseguró que los gobiernos autoritarios son los que no dialogan, y solo imponen su posición: "Ya quedó claro que al gobierno morenista no le interesa resolver los graves problemas de la gente, en diciembre solo les interesó la foto de una falsa apertura a escuchar y construir".

Señaló que como lo ha hecho desde su fundación, "Acción Nacional seguirá actuando con mucha responsabilidad y buena fe en la construcción de propuestas de solución a los grandes problemas del país, pero si el gobierno no se deja ayudar y prefiere la simulación, el PAN lo seguirá haciendo junto con la sociedad para cumplir con su misión de generar mejores condiciones de vida para los mexicanos".

El dirigente recordó que después de que el presidente López Obrador aceptara la solicitud de diálogo, presentada el 31 de noviembre de 2021 por el vice presidente de la mesa directiva en la Cámara de las y los Diputados, Santiago Creel Miranda, la Secretaría de Gobernación acordó con la dirigencia nacional del PAN establecer siete mesas de trabajo para abordar los temas relevantes del país.

Sin embargo, indicó, el gobierno ha ido aplazando las reuniones de trabajo, por lo que "no es posible seguir en esta espera, mientras la violencia, la falta de crecimiento económico y la pobreza siguen creciendo día con día".

Señaló que el PAN siempre estuvo preparado para analizar y presentar alternativas de solución a cada uno de los temas de la agenda acordada con el gobierno y, además, designó responsables para cada tema.

Las siete mesas de trabajo con las que el gobierno incumplió, fueron tituladas: Pluralidad Democrática y Estado de derecho; Mesa Económica para la Generación de Empleo y Superar la pobreza; Seguridad y Narcotráfico; Reforma Eléctrica; Salud y Bienestar; Reforma Electoral; y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

"Se perdió una gran oportunidad para encontrar las mejores soluciones que el país demanda. El gobierno demostró que no le interesa lo que piensa la sociedad y continuará su cerrazón, con sus políticas retrógradas y contrarias al interés nacional por un mejor futuro", concluyó.