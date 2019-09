"PAN defenderá las libertades que quiere acabar AMLO", dice Azuara

El diputado Xavier Azuara dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) defenderá desde el Congreso lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acabar poco a poco con las libertades, que con el paso de los años se han conquistado.

"Este Primer Informe está muy alejado de la realidad. Que no le gane la soberbia a la razón, que el conocimiento se imponga a la improvisación. Veamos hacia un nuevo horizonte de inclusión y no de descalificación", expresó.

Xavier Azuara sostuvo que México tiene sed de resultados, por lo que el "discurso de odio y de mentiras", solo llevan a una versión anacrónica del país, en donde la versión autoritaria y clientelar que ya se había superado.

"Señor Presidente (López Obrador), la campaña ya se terminó hace más de un año, llegó la hora de dar resultados. No más improvisaciones, afrentas al Estado de derecho, no más discursos que dividen a la sociedad. No a las imposiciones, a las consignas de una mayoría", externó.

El panista refirió que al Presidente le falta por informar que a la gente le da miedo ser asaltado o salir de casa sin saber si regresarás; informar que agoniza lentamente la posibilidad de elegir un trabajo mejor remunerado.

Señaló que al Congreso lo ha sucumbido a la "autoimposición" por encima de la ley y una actitud que ha dado la espalda a los mínimos acuerdo de gobernabilidad al interior de la Cámara de Diputados.

"Lamentamos que haya desaparecido ese talante democrático y de visión institucional por parte de quienes lucharon por una real división de Poderes; por el respeto a las instituciones y por leyes a favor de los derechos políticos de los ciudadanos y hoy, hayan dado la espalda a la ley y los acuerdos parlamentarios.

Hoy la Patria sufre las mieles del poder absoluto vanaglorian a quienes lucharon por la inclusión de todo: mayorías y minoría en la deliberación pública. México necesita más y mejores demócratas, en el PAN somos partidarios de un cambio, pero con rumbo claro y visión de futuro", externó desde tribuna.

Oposición se "desgarra las vestiduras" y no hizo nada: PES

El Partido Encuentro Social (PES) cuestionó a la "cómoda" oposición de los partidos PRI, PAN y PRD, y les pidió no "desgarrarse las vestiduras" ahora, pues mientras encabezaron gobiernos estatales o federales dejaron crecer inseguridad y corrupción, "mientras sus gobiernos hacían como que trabajaban".

En voz del diputado del PES Jorge Arturo Argüelles, ese grupo parlamentario garantizó la continuidad de la alianza con Morena y PT en defensa del gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Buscamos complementar su trabajo, continuamos siendo críticos con lo que está mal, señalando cada acto de injusticia social", aseguró, mientras diputados de su partido los arroparon con pancartas con la leyenda "PES4T".

Argüelles señaló a la oposición –sin mencionarlos por partido- de ejercer un "discurso cómodo, los que hoy están en la oposición debieron decir al menos no estoy de acuerdo, manifestarse cuando la inseguridad crecía" al igual que la corrupción.

"¿Dónde estaban cuando el país se les iba de las manos?, ¿dónde se manifestaban?, debieron ser oposición cuando la violencia crecía mientras sus gobiernos hacían como que trabajaban", dijo el legislador.

Su discurso causó la molestia de los partidos aludidos, que a gritos se defendieron, por lo que el presidente de la mesa directica, Porfirio Muñoz Ledo, tuvo que pedir moción de orden, "hay grupos parlamentarios que exigen respeto y no lo dan", les dijo.

Previo a sus críticas, el legislador del PES había llamado a la unidad, como la de una familia. "Dejemos la política del regateo, no se trata de ver quien puede más, trabajemos en equipo. Hagamos lo que las familias: se mantienen unidas y por eso vencen la adversidad".