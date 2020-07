PAN denuncia a Irma Eréndira Sandoval por omisiones en declaración patrimonial

El diputado Alfonso Robledo Leal dijo que este gobierno "tiene la corrupción en sus narices" y sanciona sólo chivos expiatorios, como el caso de Manuel León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett

El diputado Alfonso Robledo Leal (PAN) presentó denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de su titular, Irma Eréndira Sandoval, por presuntas inconsistencias y omisiones en la presentación de su declaración patrimonial, y para aclararlas pidió que la funcionaria sea separada del cargo, mientras se investiga.

En su declaración patrimonial, Sandoval reportó el costo no comercial ni actual de los inmuebles de su propiedad y eso a cualquier otro servidor público le implicaría al menos una sanción administrativa, estableció el diputado panista al recordar que la titular de la SFP, que junto con su esposo, el académico Jonh Ackerman, adquirió durante años inmuebles pagados en efectivo con sus sueldos universitarios.

Una investigación del equipo del periodista Carlos Loret de Mola reveló que el valor comercial esos inmuebles representarían hoy unos 60 millones de pesos, lo que no fue reportado en la declaración patrimonial de la funcionaria.

"Yo estoy esperando con esta denuncia que a ella le pase lo mismo, que se haga una investigación correspondiente, que se compruebe lo que ya todos sabemos, que se falseó información y mientras esto sucede, ella tenga que separarse de su cargo temporalmente, porque obviamente nadie le va a querer hacer nada a su jefa, verdad? ", dijo el diputado del PAN.

Para las investigaciones "tiene que separarse, y que en todo caso se cumpla la ley porque lo que está haciendo la secretaria de la Función Pública es burlarse de la ley y de todos nosotros los mexicanos y mexicanas", señaló.

Refirió que "si ella es el primer frente contra la corrupción, lo más vergonzoso es que ella se esté defendiendo" cuando ella misma reconoce que lo asentado en la declaración patrimonial no son los datos correctos ni actuales.

El patrimonio de la funcionaria, según el panista, es cinco veces superior a la cantidad reportada públicamente; se debe saber si ese dinero es de origen lícito y si no falseó información al SAT, pues tuvo los ingresos como para comprar casas de contado en colonias y municipios de alta plusvalía.

Aunque la sanción puede que al final no llegue a inhabilitación, dijo, "puede llegar a una sanción administrativa ejemplar para que se demuestre que están contra la corrupción quienes hoy gobiernan".

"Y, quizás se abra otra oportunidad para descubrir cómo es que un investigador de la UNAM, con un sueldo de investigador de la UNAM puede comprar una casa cada dos años, el caso de Sandoval, como lo hizo. Aunque un sueldo de académico debería alcanzar para eso, en México eso no pasa; son aproximadamente 30 mil pesos mensuales y no hay forma de que ella se compre una casa cada dos años y la pague de contado, que es lo más extraño de todo", añadió.

Incluso, dijo el panista, "puede abrirse un frente para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue si no hubo origen ilícito".

El diputado federal del PAN dijo que este gobierno "tiene la corrupción en sus narices" y sanciona sólo chivos expiatorios, como el caso de Manuel Léon Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett, cuya empresa Cyber Robotics Solutions fue sancionada este lunes por la SFP por vender ventiladores respiratorios que no cubrían las características requeridas, además de estar viejos, usados o en mal estado y a sobre precio, muy por encima del valor del mercado.