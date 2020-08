PAN exige declarar luto nacional por los 50 mil muertos de Covid-19

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados busca que el presidente Andrés Manuel López Obrador declare luto nacional en memoria de las y los más de 50 mil muertos que ha dejado la pandemia de Covid-19.

A través del diputado Felipe Fernando Macías Olvera, el PAN dijo que las 50 mil muertes dejan a México como el tercer país con más muertes a nivel mundial y el declarar luto nacional, sería como un llamado a autoridades y sociedad a atender con seriedad y urgencia la crisis sanitaria.

El panista alertó que el número de muertes pueden seguir creciendo exponencialmente mientras se siga minimizando la pandemia y no se ejecute una verdadera estrategia de prevención.

Dijo que en la peor crisis sanitaria y económica de la historia de México y después de 5 meses del primer caso de Covid-19 hay más de 460 mil casos confirmados y, lamentablemente, más de 50 mil defunciones, de acuerdo con los reportes oficiales y en los que la propia autoridad reconoce un subregistro.

Felifer Macías, quién señaló que, "desde el primer día, el gobierno federal minimizó la pandemia, no se ha implementado una estrategia nacional de prevención ni se han proporcionado los recursos necesarios para mitigar los contagios y evitar más pérdidas de vidas. Lo único que tenemos cada día es un informe de las autoridades sanitarias, con cifras, gráficos y números, muchas veces inconsistentes, tanto de contagios como de defunciones; sin embargo, no debemos perder de vista que cada número representa a un integrante de una familia mexicana fallecido o bien que está sufriendo la enfermedad", apuntó.

Además, la tasa de letalidad en nuestro país es de poco más de 11%, mientras que la mayor en América Latina, y muy superior al indicador global que es del 4.0%, pero también México es el sexto lugar mundial con mayor número de casos confirmados, y el tercer país con más muertes, sin importar el tamaño de la población ni del territorio.

"México registra nuevos récords cada semana y la curva no se aplana. Si no se atiende urgentemente la pandemia, con una nueva estrategia, seguiremos perdiendo cientos de vidas e indefinidamente estaremos en esta crisis sanitaria", precisó Felipe Fernando Macías Olvera.

Exige el PRD cambio de estrategia

Desde que la pandemia causada por el Covid-19 llegó a México, 50 mil personas han muerto, decesos que se pudieron evitar si el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchara, enfatizó Adriana Díaz Contreras, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, sostuvo que el discurso del presidente sobre la confianza ciega, sobre que ya "se avecina la luz al final del túnel", fracasó porque en el país se siguen registrando altos índices de contagios y decesos por la pandemia, y millones de mexicanos temen, no sólo al contagio, sino a perder sus empleos o ser víctimas de la inseguridad.

La integrante de la DNE del PRD, Díaz Contreras, recordó que en la última encuesta de Mitofsky se muestra el creciente temor de la población al contagio del nuevo coronavirus, y dijo, no por las cifras que día a día presenta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya que el motivo es porque cada vez hay más mexicanos que ven a sus conocidos o familiares enfermar o morir.

"En esta encuesta se señala que el 58% de los encuestados considera que sus connacionales se hubieran salvado si las medidas sanitarias hubieran sido más severas, y algunas obligatorias como el uso de cubrebocas o la cuarentena; dos medidas que las autoridades federales han desestimado, la primera, por mera ignorancia, y la segunda, basada en su discurso de no represión".

Y agregó: "Asimismo, la encuesta exhibe una lamentable realidad: la polarización política y social que se ha creado en el ambiente nacional. Por eso mientras el 54% de la población cree en la información gubernamental, el 44% desconfía de ella. Y el 48.8% aprueba el manejo de la crisis sanitaria por el presidente y el 48% lo desaprueba".

La dirigente del PRD exhortó, una vez más, al presidente López Obrador a que "si tienen un poco de sentido común y verdadero amor por los mexicanos, abandone su estrategia de polarización y llame a la unidad para que entre todos, con una nueva estrategia, se logre aplanar la curva de decesos y contagios por la pandemia".

Adriana Díaz propuso el uso impostergable del uso de cubrebocas; que haya organización de brigadas de salud para aplicar pruebas de diagnóstico contra el Covid-19 para detectar a los contagiados, en especial los asintomáticos, curarlos y aislarlos en cuarentenas obligatorias; así como dotar a todo el sistema de servicio de salud de los materiales necesarios para darle una buena atención a los enfermos desde sus domicilios y en el hospital.

"Con estas medidas se podrá romper la cadena de contagios y se evitarán más muertes", dijo.