PAN exige que se investigue desvío de recursos de Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Diputados locales del PAN presentaron un Punto de Acuerdo para exigir que se investigue el presunto desvió de recursos públicos de funcionarios del gobierno de Layda Sansores en Campeche.

Lo anterior, tras darse a conocer videos en donde se observa al actual secretario de Educación de Campeche, Raúl Aarón Pozos Lanz, recibir fajos de billetes presuntamente usados para la campaña de Sansores.

Este Punto de Acuerdo, presentado por Luisa Gutiérrez, también exhortaba a la gobernadora Layda Sansores para que separarse de su cargo a Pozos Lanz hasta deslindar responsabilidades.

No obstante, esta proposición fue votada en contra por los morenistas a pesar de que ayer el presidente nacional de este partido, Mario Delgado, aseguró que no serían tapadera de nadie.

Durante la lectura de este Punto de Acuerdo, se desplegó una manta con la figura de Sansores y con la leyenda: "lo suyo es el cash y llegar con trampas".

"El problema planteado es el tema de la corrupción descarada y cínica por parte de los llamados gobiernos y militantes de la 4T, los antecedentes sobre la misma en todos sus gobiernos ya son muy evidentes. Así como la impunidad por parte de las instituciones que deberían de perseguir y sancionar a los corruptos es prácticamente inexistente si son de la 4T", señala el Punto de Acuerdo.

Asimismo, se precisa que para perseguir a la oposición o a ciudadanos inocentes por la caída de unas aspas en el Metro, las instituciones si funcionan, pero para perseguir a los "corruptos" de la 4T, las instituciones no hacen el mínimo esfuerzo, "prefieren distraernos con temas irrelevantes y se nos acusa de querer politizar el tema".

"Ya basta de solapar a corruptos, ya basta de que engañen a los ciudadanos, de que buscan combatir a la corrupción, pero solamente la fomentan, la toleran y la cubren, ya basta de violar el estado de derecho y de burlarse de las Instituciones, los mexicanos no merecemos estas bajezas de gobiernos", señalaba el punto.