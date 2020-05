PAN hará campaña sobre actuación de sus gobernadores frente a Covid-19

La dirigencia del PAN comenzará una campaña informativa para dar a conocer cómo han enfrentado sus gobiernos la pandemia de Covid-19 pues "los mexicanos tienen derecho a saber quién es quién en esta crisis sanitaria".

Para la difusión el blanquiazul echará mano de sus tiempos oficiales en radio y televisión y el objetivo es tener informada a la sociedad de todos los créditos, apoyos, material hospitalario y programas aplicados para enfrentar las con secuencias económicas y sanitarias de la pandemia de COVID-19, informó el dirigente Marko Cortés Mendoza.

"Con el tiempo los ciudadanos van a valorar quién actuó con responsabilidad y quién tomó las peores decisiones" advirtió al señalar que "se ha documentado a nivel internacional que el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador no está manejando de la mejor manera el problema, porque además de no escuchar a los expertos, genera mucha confusión a la gente y oculta las cifras reales de víctimas".

Según expuso el panista en un comunicado, en las entidades gobernadas por el PAN hay la menor cantidad de fallecimientos, "gracias a que nuestros gobiernos actuaron a tiempo, mientras a nivel nacional el número de víctimas va en aumento, debido a las contradicciones e imprecisiones del gobierno federal sobre las medidas de contención".

Entre otras medidas, recordó que en gobiernos panistas se hizo obligatorio el uso de tapabocas, hubo campañas de prevención, suspensión de eventos masivos, cierre de playas, atención médica telefónica, filtros sanitarios, sanitización de casas, en transporte, oficinas de gobierno, asilos y espacios públicos en todos los municipios, y atención especial para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

También se han realizado pruebas, adquirido ventiladores, camas y equipos de protección para el personal médico, reconversión de hospitales para Covid-19, equipamiento de ambulancias, vigilancia en aeropuertos y monitoreo de viajeros internacionales que llegan las entidades.

En materia económica también, "nuestros gobiernos apoyan de forma decidida el empleo, el ingreso familiar y las empresas, a diferencia de lo que hace el gobierno de Morena" a nivel federal.

Además ha habido entrega de alimentos y apoyos económicos a las familias vulnerables, financiamiento y subsidio a las micro, medianas y pequeñas empresas, descuentos hasta del 100% en recargos y multas, apoyos al sector agropecuario para garantizar el abasto de alimentos y el diferimiento de pagos del Impuesto sobre Nómina y vivienda.

También ha habido apoyos especiales al sector turístico, pesquero y de la construcción, créditos, entrega de recursos a trabajadores informales, rebajas en tarifas de luz y creación de programas de autoempleo y empleo temporal para la población.

El panista señaló que así, con la campaña informativa, se hará un contraste pues "los gobiernos locales panistas son los que han tomado con mayor oportunidad las medidas sanitarias adecuadas frente a la pandemia para prevenir contagios y proporcionar atención médica de calidad a los enfermos" y se han aplicado -dijo- programas para proteger el empleo y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Todo eso se ha realizado en gobiernos del PAN "a pesar de no contar con recursos extraordinarios de la federación".