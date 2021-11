PAN impugnará en Corte decreto presidencial

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, adelantó que interpondrán todos los recursos legales posibles para frenar el decreto presidencial por el que los proyectos de infraestructura insignias de esta administración pasan a ser de seguridad nacional.

Entrevistado en la sede nacional panista, aseveró que de fondo, el decreto busca reservar toda la información del Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía y otras obras para otorgar adjudicaciones directas.

"Veo con mucha preocupación como el gobierno sigue dando paso hacia una dictadura. Ante los escándalos de corrupción, de sobreprecio, ahora el Presidente decidió que todos los proyectos de infraestructura sean declarados de seguridad nacional, no lo permitiremos, Acción Nacional presentará todos los recursos legales posibles ante la Corte e impulsaremos y apoyaremos todos los que presenten organismos y asociaciones", puntualizó.

Cortés Mendoza sostuvo que "en los hechos", más que combatir la impunidad, "el Presidente es tapadera de la corrupción".

"Lo que está haciendo con este decreto es generar puras adjudicaciones directas discrecionales y ocultar la información bajo el argumento de que es seguridad nacional, el que nada debe nada teme", expresó.

El líder albiazul recordó que en su plan nacional de desarrollo, López Obrador prometió acabar con las adjudicaciones directas, "y lo que ha ocurrido es que se incrementaron más que con Peña Nieto, y el gobierno de Peña Nieto acusado de corrupción nunca se atrevió a tanto. Este decreto es para tapar la corrupción de su gobierno y es por eso que la vamos a combatir", insistió.

Las querellas, explicó, se interpondrán a través de amparos por diversas vías.

"Son unos corruptos, cínicos y sin vergüenzas. Lo que estamos viendo en México es un gravísimo retroceso en el combate a la corrupción, a la impunidad y a la transparencia", arremetió.

El dirigente agregó que el decreto no solo atenta contra la transparencia, sino también "contra la libre competencia, contra la propia Constitución, contra la propia ley de seguridad nacional, y contra el libre mercado"

"Es una pésima señal para la competencia porque ahora no habrá licitación, todos los contratos serían cínicamente por adjudicación directa y por secretos", concluyó.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado adelantó que impugnará ante las instancias jurisdiccionales el acuerdo "autoritario" del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual se consideran de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

La vicecoordinadora de la bancada panista, Kenia López Rabadán, publicó en redes sociales un mensaje en el que advierte que el presidente López Obrador no puede pisotear la Constitución.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República denunció que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación "es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la 'Seguridad Nacional'".

Por su parte, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez aseguró que este decreto constituye "un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este Gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo".

Denunció que "con el pretexto de seguridad nacional, podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que estar en consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados, y después de un año, quizá, regularizarlas".