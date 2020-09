PAN llama a consulta popular sobre otorgar ingreso por crisis Covid

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) propone que en consulta popular se pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo en que se otorgue un ingreso económico a quienes perdieron su empleo o su ingreso, a raíz de la crisis sanitaria.

El gobierno federal y Morena se oponen a otorgar este tipo de apoyo, como una medida económica en la pandemia. Refieren que no hay fuente de recursos.

"Para esto deben servir las consultas", posteó Zepeda Vidales en su red social.

En un mensaje, el legislador de Acción Nacional dio a conocer que un grupo plural de senadoras y senadores "presentamos solicitud de Consulta Popular para preguntar a mexicanos si están de acuerdo en que el gobierno apoye a quien perdió su trabajo o disminuyó ingreso por la crisis Covid".

Desde marzo, en la última sesión del Senado antes de la suspensión de actividades, por la emergencia sanitaria, Zepeda propuso que se implantarse un Ingreso Mínimo Vital que está en la congeladora de la Cámara Alta.

El panista es integrante de un grupo de trabajo de senadores que estudia la propuesta de Ingreso Mínimo Vital y que se encargará de presentar al pleno opciones de una eventual aplicación de este apoyo.

La propuesta inicial consiste en extender un apoyo de tres mil 207 pesos a quienes han perdido su fuente de ingresos como empleados o que trabajan por su cuenta.

"No es una medida discrecional, dicha cantidad, sino que es la línea de bienestar que establece Coneval, mínima, mínima", dijo el senador Zepeda en abril pasado.

Comentó entonces que "nadie está diciendo que se resuelve la vida, es un mínimo de apoyo directo".

Incluso ha planteado el PAN que esté ingreso puede apoyar a las personas a llevar su confinamiento sanitario.

"¿A quiénes puede apoyar el Ingreso Mínimo Universal? A todos los trabajadores que estén impactados, y de entrada a los informales", explicó hace cinco meses.

Expuso la dimensión de este apoyo, al decir que "60% de la economía de este país es informal, no tienen un patrón que les vaya a pagar un salario".