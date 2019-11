PAN participará en marcha anti-AMLO del 1 de diciembre

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, anunció que el blanquiazul participará en la marcha pacífica del 1° de diciembre próximo, para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador resultados a un año de su gobierno.

"Estamos exigiendo que el gobierno federal cumpla lo que ofreció, y lo que se ofreció fue un crecimiento anual del 4% del PIB y al final del sexenio un 6, pues hoy la mala noticia es que el gobierno de Peña Nieto que fue muy malo se lo dejó en 2 y hoy está en cero. Pasamos de mal a peor con López Obrador en materia económica y vamos a exigir seguridad, vamos a exigir que se logre la paz en el país", adelantó el panista michoacano.

Entrevistado antes del acto de Toma de Protesta del Consejo Estatal 2019-2022, el dirigente nacional del PAN dijo que al igual que lo económico, en materia de seguridad también estamos peor que antes, pues hay más muertos, más violencia, más secuestros, más robos y el país se está descomponiendo.

Por ello, agregó, que Acción Nacional se suma a esta convocatoria de los ciudadanos y paralelamente "hacemos una convocatoria a toda la sociedad para que logremos, todos juntos, exigirle al gobierno que escuche, que se deje ayudar, que escuche a los expertos, que decida por técnica, no por ideología, porque se trata del futuro de todas y todos los mexicanos".

Acompañado por el Presidente del Comité Directivo Estatal, José Temoltzin, alcaldes y consejeros, Marko Cortés advirtió que el bolsillo de las familias mexicanas se verá afectado por el incremento de precios, porque en el Presupuesto 2020 no se apoyó a sectores como el campo, por lo que la producción agrícola y ganadera se verá disminuida.

El Presupuesto del año próximo, reiteró, no es para impulsar la productividad sino para crear clientelas, y ese es el reto que tiene Acción Nacional para señalar con valor y decisión lo que está mal y, además, donde somos gobierno, demostrar que con los pocos recursos que tienen nuestros alcaldes, estamos haciendo mejores gobiernos.

"Estamos pues, como Partido Acción Nacional, a un año de gobierno, diciéndole a los mexicanos que cuentan con nosotros, diciéndoles ánimo, hay otra opción, hay otra alternativa y esa alternativa, es el Partido Acción Nacional", definió.