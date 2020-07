PAN pide a alcaldes sancionar a quienes no usen cubrebocas

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados pidió a los alcaldes y presidentes municipales de todo el país a que promuevan normas que sancionen la omisión en el uso de cubrebocas en espacios públicos, lo que es un insumo médico altamente recomendado por epidemiólogos internacionales.

A través del diputado federal, Iván Rodríguez Rivera, dijo: "si el presidente y sus funcionarios no lo usan transmiten un mal mensaje hacia los ciudadanos. Ya tenemos 289 mil 174 casos de contagios actuales y por alcanzar las 35 mil muertes, cifra que ya sobre pasa a la emergencia".

El legislador del PAN dijo que entiende la situación económica y el gasto que representa para muchas familias el adquirir este insumo médico, por lo que indicó, su propuesta de reformas incluye adiciones en la Ley General de Salud para que el Estado tenga la obligación de suministrar este insumo a todos los mexicanos.

"Lo haga desde los transportes públicos, terminales de autobuses, mercados, iglesias, paraderos y en todos los puntos en donde se concentren muchas personas".

Rodríguez Rivera lamentó que Hugo López-Gatell este ahora optando por omitir el semáforo de riesgo ante la opinión pública, pues esa decisión fractura los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.

Añadió que la falta de autoridad en la 4T ha sido factor de crecimiento en los contagios del país, en donde curiosamente, la "suavidad" de las políticas públicas tanto del presidente como de los gobernadores de Morena, han reflejado momentos de alerta.

"En otras ciudades del mundo se aplican sanciones que han ayudado a reducir los contagios, sin uso de la fuerza pública, simplemente con legislar, situación que ahuyenta a las autoridades".

El panista subrayó que la política de "orientación" como la que ha ejercido en estos meses, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha funcionado y por ello, la CDMX se ha posicionado como la más peligrosa sanitariamente.

En contraste, explicó, los esfuerzos del Estado de México se han visto reflejados en la disminución de camas Covid-19, pero no sirve de mucho porque las autoridades de la Ciudad son muy flexibles con la enfermedad y la gente omisa.