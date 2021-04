PAN pide a Zaldívar rechazar prolongación en el cargo

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar que con claridad y sin titubeos rechace "la manzana envenenada" que representa la aprobación legislativa para ampliar dos años su mandato, porque es "aberrante", vulnera el Estado de derecho y el orden constitucional.

El panista alertó que la prolongación en el cargo del presidente de la SCJN podría ser "un gravísimo precedente" porque ya después "van a solicitar, por qué no, que se le amplíe el período de mandato al Presidente de la República".

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Cortés asentó que la aprobación para que el ministro presidente deje el cargo en 2024 "es una aberración y una atrocidad legislativa que ocurrió en un transitorio de la ley, en el último minuto con un albazo"

"Es una manzana envenenada para el poder Judicial porque lo que están buscando es que los propios intérpretes de la Constitución, los que representan a los jueces, los ministros de la SCJN, se autoricen para su presidente una ampliación de su mandato", sostuvo.

"Luego pueden caer en la tentación, el otro presidente del poder Ejecutivo federal, pues por qué no ampliarse también el mandato si ya se lo amplió el titular del poder Judicial, por qué no ampliárselo al titular del poder Ejecutivo. Eso es lo que no podemos permitir", subrayó el dirigente del PAN.

Insistió en que "si esta atrocidad legislativa" pasa por la Cámara de Diputados donde Morena tiene mayoría absoluta con sus aliados, acudirán a la acción de inconstitucionalidad, en espera de congruencia.

"Y que así como la ley Bonilla fue rechazada por esa misma congruencia, porque era una ampliación de mandato, los juzgadores de nuestros país, los ministros de la Corte también lo rechacen", planteó.

Marko Cortés expresó que es ahí donde está la necesidad de los contrapesos, hoy queda evidente; "los necesitamos. Los necesitamos de los diputados federales, pues el órgano para generar ese equilibrio en el país es la Cámara"

Por esa razón, recalcó, es necesario que la gente salga votar y juntos "pongamos alto a Morena y a la destrucción del país".

El dirigente nacional del PAN llegó a Tuxtla Gutiérrez para entregar constancias de acreditación a candidatos a diferentes puestos de elección popular, incluidos quienes competirán por una diputación federal con los colores de la coalición "Va por México".

En el acto estuvo acompañado de los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Zuarth; de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Vázquez y del PAN, Carlos Palomeque.

En el encuentro destacó que hoy México necesita equilibrios y contrapesos, porque cada vez son más elementos y razones que llevan a confirmar la urgente necesidad de que la Cámara de Diputados tenga un nuevo equilibrio.

A que ahí se escuche la voz de los mexicanos, que haya debate, argumentación, que ya no tenga la mayoría de esos legisladores de "una lealtad ciega que sólo levantan la mano y que no sirven para nada", argumentó.

Es decir, puntualizó el panista, "legisladores morenistas que ni pichan, ni cachan ni dejan batear, que no proponen, no construyen".