PAN pide comparecencia de Jorge Alcocer para detallar cifras de Covid-19

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados anunció que solicitará la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, ante la Comisión Permanente, para que dé a conocer a detalle, la evolución de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el estimado real de contagios y decesos, una explicación metodológica certera y los escenarios que se prevé sucedan en el país, con el fin de contrarrestar la sensación de incertidumbre que existe en la población hasta hoy.

En un comunicado, los legisladores panistas alertaron del peligro que representa para la población que se pretenda regresar de manera anticipada a las actividades diarias, cuando la pandemia apenas alcanzará su pico más alto.

"Los legisladores de Acción Nacional responsabilizamos al gobierno federal de las vidas que se puedan perder por difundir cifras maquilladas, contradictorias e inconsistentes y por querer levantar las restricciones de manera anticipada. Las pruebas que se han aplicado han sido insuficientes, lo que no permite realizar una medición real de la magnitud del problema y todo apunta a que la autoridad trabaja a ciegas para enfrentar la crisis sanitaria", apuntaron.

Cuestionaron que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, eche las campanas al vuelo y diga que ya se aplanó la curva por Covid-19.

"El gobierno no debería anunciar que 'aplanó la curva' del coronavirus, ya que no tiene manera de medir o pronosticar esa curva por falta de pruebas. Es como volar a ciegas, piloteando un avión sin luces en la pista de aterrizaje. Al escuchar esta afirmación triunfal, muchos ignorarán quedarse en casa. De ahí la importancia de transparentar con datos técnicos, pero entendibles los posibles escenarios de desarrollo de la pandemia", advirtieron.

Los legisladores panistas refirieron que los mexicanos tienen el derecho y la necesidad de estar siempre informados con claridad, veracidad y oportunidad de lo que sucede en nuestro país para que estén prevenidos y tomen las mejores decisiones a fin de proteger su salud, su vida y la de su familia, así como su economía familiar.

Afirmaron que desde un inicio el gobierno federal minimizó la gravedad de la llegada del coronavirus, a pesar de que existía evidencia internacional suficiente para asumir con seriedad y responsabilidad la situación, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el primero en dar información contradictoria.

"Es alarmante, irresponsable y temerario que el Ejecutivo haya anunciado la pretensión de reiniciar actividades a partir del 17 de mayo", advirtieron los panistas.

Dijeron que las y los mexicanos tienen muchas preguntas, pero pocas respuestas, a pesar de que es obligación del Gobierno Federal ser transparente y claro respecto al desarrollo del Covid-19, porque solo así se podrán tomar las mejores decisiones. Los diputados exigieron poner fin a información contradictoria e insuficiente, porque es un derecho y una necesidad de las familias con cifras reales de la pandemia para tomar las mejores decisiones.

"La salud y economía familiar son nuestra principal prioridad", concluyeron los legisladores de Acción Nacional.